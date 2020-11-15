شاب يُجبر طفلة على تناول "سيجارة حشيش".. والأمن يكثف جهوده لضبطه

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، تحقيقاتها في واقعة إجبار شاب لـ"طفلة"، على تناول سيجارة حشيش في المحافظة، إثر تقدم محام بـ"بلاغ" يطالب بإلقاء القبض على الشاب ومحاكمته.

وتحرر المحضر الذي أحيل إلى النيابة، وجرى تحديد المتهم بحسب تأكيدات مصدر أمني، لافتا إلى أنه جارٍ ضبط المذكور خلال الساعات القليلة المقبلة والتحقيق معه.

كان المحامي ياسر قنطوش، تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.

وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو الواقعة، أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش، من خلال سيجارة، وإعطائها لطفلة صغيرة، وصورها وهو يضع السيجارة في فمها، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.

وأضاف "قنطوش" في بلاغه، أن تلك الواقعة تمثل تعديا وانتهاكا لحقوق الطفلة الصغيرة، ما يعرض حياتها للخطر، وهذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده الكثير من الناس، وأثار سخط الجميع على هذا الفعل، لذلك نلتمس منكم بعد الاطلاع على البلاغ، التحقيق في تلك الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك حقوق الصغيرة وتصويرها في وضع يخل بالآداب.