حسم مقعد الدائرة الثانية والإعادة بين مرشحين للأولى في بورسعيد

أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات فوز أحمد فرغل فى الدائرة الثانية لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة فى الداخل والخارج وأعلن الإعادة بين المرشحان "حسن طارق عمار ومحمد سامر عامر وحصلوهما على أعلى أصوات بين 30 مرشح تنافسوا فى الدائرة الأولى.

وأعلنت الهيئة الوطنية فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرة الثالثة ومقرها مديرية أمن الشرقية لحصولها على أعلى الأصوات والتى ترشح لها من بورسعيد الدكتور محمود حسين مرشح حزب مستقبل وطن والدكتور أمل عصفور مرشحة حزب الشعب الجمهورى.

وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات وأكد المستشار على أن الإنتخابات نظمت فى 13 محافظة وسط متابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والعالمية والإعلام كانت اللجنة الوطنية المشرفة على الإنتخابات بمحكمة بورسعيد الابتدائية قد أعلنت حصول للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي فردى عن حصول طارق حسن عمار مرشح حزب مستقبل وطن على 10350 صوت بنسبة 22.58 % وسامى عامر 4791 صوت بنسبة 10.45% وأن إجمالي الناخبين بالدائرة الأولى248.337 صوت وحضر 54.431 ناخب وإجمالي الأصوات الصحيحة 45.840 صوت و الباطلة8591 صوت ويمثل الدائرة مقعد واحد كما أعلنت اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بمحكمة بورسعيد الإبتدائية نتيجة إنتخابات للدائرة الثانية الغرب والجنوب والزهور والمناخ بفوز أحمد فرغلى عضو مجلس النواب بالمجلس السابق ب 35 ألف صوت ضمن 20 مرشح فى الدائرة للمقعد الفردى بفارق حوالى 13 ألف صوت عن منافسه الحسينى أبو قمر مرشح حزب الشعب الجمهورى حيث أن الدائرة الثانية بها 82 لجنة فرعية موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي ,وأن إجمالى عدد الناخبين المقيدين بها 267453 ناخب وعدد الذين أدلو بأصواتهم 72779 ناخب وأن إجمالى عدد الأصوات الباطلة للقائمة 13140 صوت و عدد الأصوات الصحيحة 54639 صوت. وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 34040 بينما قائمة أبناء مصر حصلت على 20599 صوت وبها أضافت اللجنة أن إجمالى عدد الأصوات الباطلة للمقعد الفردى 6346 صوت وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة فى جميع اللجان 66433 صوت