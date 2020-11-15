بالأسماء.. فوز 17 مرشحا ضمن القائمة الوطنية لمجلس النواب بالدقهلية

أعلنها المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة العليا للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بفوز القئمة الوطنية من أجل مصر بجميع مقاعد الدائرة الأولي والتي تضم 6 محافظات، وهي محافظات" القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ" وبها 100 مرشح، ومخصص للدقهلية بهم 17 مرشح .

وضمنت محافظة الدقهلية وجود 17 نائبا من القائمة بينهم 8 سيدات وهم :

النائب يسرى فهمى المغازي إبراهيم، والنائب محمد عبدالرحيم سيد احمد المرشدي، والنائب هشام صلاح احمد الحصري، والنائب طارق محمد فؤاد سعيد الخولى، والسيد سمير السيد عبدالمقصود، والنائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، والنائب احمد إبراهيم محمد العوضي، وعمرو جمال احمد سليم يونس، وفريدى صفوت نجيب البياضى

كما تضم النائبة إيناس إبراهيم عبدالحليم متولى، والدكتورة نسرين صلاح إبراهيم عمر، والدكتورة ولاء عبدالفتاح احمد السيد نعمه الله، والدكتورة شيماء محمود نبيه حسانين، والمهندسة ميرفت عازر نصرالله عطاالله، وولاء احمد سعد على التمامى، والنائبة غادة غريب محمود عجمى، وضحا مصطفى محمد محمد عاصى.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولي في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح علي المقاعد الفردية تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة، ويتنافس 42 مرشحا علي 21 مقعد بجميع دوائر المحافظة وعددهم 10 دوائر انتخابية ، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة والتي ستجري يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل، وهي أحزاب "مستقبل وطن، والذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين سيدخلون جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين سيخوضون جولة الإعادة.