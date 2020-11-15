عواض يفتتح الملتقى الثامن لثقافة وفنون المرأة الحدودية بشرم الشيخ

افتتح الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الملتقى الثامن لثقافة وفنون المرأة الحدودية بقصر ثقافة شرم الشيخ، برفقة اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظة، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، الدكتورة إيزيس ممثلة عن المجلس القومي للمرأة.

وبدأت فعاليات الملتقى الذي نظمته الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالسلام الجمهوري، تلاه كلمة الدكتور أحمد عواض والتي أكد خلالها أن محافظ جنوب سيناء تشهد أنجح المشروعات الثقافية ولها كل الدعم من قصور الثقافة وأنها شهدت خلال عامين ونصف افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ المنبر الثقافي الأهم على مستوى قصور الثقافة وسوف تشهد قريباً جدا افتتاح مراكز ثقافية مميزة بمدينة الطور العاصمة.

أعقب ذلك كلمة اللواء مجدي الوصيف، والتي بدأها بترحيب محافظ جنوب سيناء بضيوف مدينة السلام مؤكدا على دور المرأة الفعال في بناء الوطن وتأسيس المجتمعات المتقدمة، ثم بدأت فعاليات حفل الافتتاح، حيث قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية منها "الصيادين، البمبوطية، بتغني لمين، ضم ضم" تدريب مصطفي محمود، تصميم وإخراج عمرو عجمي.

واختتمت الفعاليات بتفقد الحضور المعرض الفني للمنتجات التراثية والأشغال اليدوية للمحافظات الحدودية المشاركة بالملتقى.