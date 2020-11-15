السيطرة على حريق في كابلات كهرباء خاصة ببرج سكني بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، على حريق اندلع بمنور أحد الأبراج السكنية، وامتد للأدوار العليا بحي غرب أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمنور أحد العمارات السكنية بشارع 23 يوليو دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق بعمارة الأوقاف بشارع 23 يوليو بحي غرب أسيوط وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث القسم أن الحريق نشب بكبلات الكهرباء بمنور العقار، وامتد من الدور الأرضي وحتى التاسع، ونجم عنه احتراق وتفحم الأبواب والشبابيك الخاصة بالمناور وجرى الإطفاء والتبريد من قبل الحماية المدنية دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.