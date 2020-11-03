الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بمنزل في طوخ

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمنزل في قرية "مشتهر" التابعة لمركز ومدينة طوخ، منذ قبليل، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق في منزل بجوار المعهد الدينى بقرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ، وجرى إخطار العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث فرقة بنها وإبلاغ وحدة الحماية المدنية، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة، ونتج عن الحريق نفوق بعض رؤوس الماشية وجارى السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية.

وفي وقت سابق سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الخصوص، على حريق اندلع بكابينة كهرباء بجوار الطريق الدائري بالرشاح، و جرى إخطار شركة كهرباء الخانكة لفصل التيار الكهربى، وإخطار الحماية المدنية، تزامنًا مع الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.