الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع للفرو بـ"العبور" دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب، من السيطرة على حريق بمخزن مصنع للفرو الصناعى بمدينة العبور، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمخزن تابع لمصنع للفرو الصناعى بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للماكينات الخاصة بالمصنع، ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، على حريق بمخزن مصنع كرتون بقرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمخزن تابع لمصنع للكرتون، بقرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب.

على الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، النقيب محمد عبد السلام رئيس وحدة قليوب، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للماكينات الخاصة بالمصنع بالإضافة إلى تانك "سولار" بالمصنع بفضل جهود رجال الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن الحريق على مساحة 60 مترا، دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخري قام الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمه بازالة سوق عشوائى فى شارع مصرف مسطرد بناءا على شكوى اهالى المنطقه من وجود السوق حيث قاموا بارسال استغاثات يتضررون من وجود اشغالات وسوق عشوائى تقوم بأعمال جمع وفرز القمامه وكذلك وجود الحيوانات التى تستخدم الشارع كمبيت لهم علاوه على التلوث البيئى وذلك بالاضافه وجود حجره تعوق حركة المرور بالشارع والتى تسبب اختناق وشلل مرورى

وتمت الازالة ورفع تلك الاشغالات بطول ١٥٠ متر تقريبا وتم رفع عدد ٤ عربات كارو ومصادره عشر جونيات فرز ورفع ما يقرب من ١٠٠ طن من المخلفات وفتح وتمهيد الشارع مره اخرى