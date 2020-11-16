مها أحمد في عيد ميلادها الـ46.. تعرف على قصة 5 أزمات بحياتها

تحتفل الفنانة مها أحمد بعيد ميلادها الـ46 اليوم، التي قدمت خلال مشوارها الفني ما يقرب من 70 عملاً فنياً، وقد تصدرت "مها" تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب مرورها بعدة أزمات خلال الفترة الماضية، وفي التقرير التالي نعرض أبرز تلك الأزمات:-

- الأزمة الأولي، مرض نجلها الأصغر "عادل" ، وشعوره بالحزن والإكتئاب بعد انفصاله عن حبه الأول، ووفاة صديق طفولته اليوتيوبر الشهير "مصطفى حفناوى"، ومرضه الحالى.

- الأزمة الثانية، سافرت مها أحمد مع أسرتها إلى الساحل الشمالي لقضاء عطلة صيفية قصيرة، فكادت تفقد حياتها مرتين، الأولى عندما تعرضت لحادث سير ولكن العناية الإلهية أنقذتها.

- الأزمة الثالثة، كانت تقف مها أحمد على شاطئ البحر بجوار زوجها لتفاجأ بموجة عالية تلقي بكل منهما في اتجاه بعيد عن الآخر، ومعروف عنها عدم قدرتها على السباحة فأنقذها زوجها بصعوبة.

- الأزمة الرابعة، جاءت خلال تشككها في إصابتها بفيروس كورونا، وتسلل القلق لقلبها نظرًا لمرض ولدها أحمد بضعف المناعة، وبعد إجراء فحوصات الكورونا أثبتت سلبيتها .

- الأزمة الخامسة، تمثلت في معاناة نجلها الأكبر "أحمد" منذ ولادته، فهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء، استخدم الشفاط لإخراجه من رحمي أثناء عملية الوضع، ما أصابه بحالة نقص أكسجين واختناق، تسببت في تدمير 20% من خلايا المخ، فأثر ذلك عليه، وأفقده قدرته على الحركة والكلام".

ومن جانبها قالت "مها" في تصريحات لـ"الوطن": ابني يمثل لى الحياة والجنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أعتبره رزقًا من الله، فهو أول ابن أنجبه، وأشعر أن الله ميزني به، وأستمر في شكر الله سبحانه وتعالى لأنه رزقني به، فهو "بركة" العائلة.