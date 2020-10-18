مها أحمد تكشف مرض ابنها المفاجئ: جاله إنفلونزا وبقى كويس

سردت الفنانة مها أحمد، وزوجها الفنان مجدي كامل، تفاصيل المعاناة التي تعانيها أسرتهما طيلة الأشهر الماضية، ومنها غرق منزلهما بالأثاث بالكامل، فضلًا عن تعرضهما لبعض الحوادث، وإصابة نجلهما عادل بمرض مفاجئ لا يعرفان أسبابه، بخلاف ابنهما أحمد الذي يعد من ذوي الهمم.

وتواصلت "الوطن" من مها أحمد للاطمئنان على حالة ابنها عادل بعد البوست الذي نشره؛ وقالت إن صحته جيدة وكان يعاني من دور إنفلونزا ولكن صحته جيدة.

وقالت مها أحمد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنها فوجئت بكتابة نجلها عادل، بكتابة منشور عبر حسابه بـ"إنستجرام" يتحدث فيه عن الكوارث التي ألمت بالأسرة خلال الفترة الماضية، بخلاف حديثه عن الموت، مشيرة إلى أنه كان يعيش قصة حب لكنها لم تُكتمل، فضلًا عن وفاة صديقه اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وغرق منزلهم دون سبب معروف، وتعرضهم لحادث غرق بالساحل، "حياتنا اتقلبت 180 درجة".

وفيما يخص ابنها "عادل" البالغ 23 عامًا، والذي يلعب "خماسي" في نادي المقاصة، قالت مها أحمد "باكية"، إنه شخصية رياضية من الأساس، ولكن شعر بالمرض بشكل مفاجئ، "بيرتعش ومش قادر يقف على رجليه"، وفوجئت بكتابته لمنشور يسرد فيه المعاناة "اللي عشناها"، متابعة: "آمنت إن في حاجة اسمها حسد وعين، محرومة من القيام بحضن ابني خوفًا من التقاط فيروس، بسمع صوتي من على باب الغرفة عشان يعرف إني موجودة، مش عارفة بيحسدونا على إيه، الحمدلله على كل شيء، الخبطات في حياتنا جامدة أوي".

وقال الفنان مجدي كامل، لبرنامج "التاسعة"، إن أسرته "محسودة" حتى على نجلهم أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة، "عين جامدة جاية في بيتي وولادي"، ناصحًا نجله بعدم التشاؤم والحديث عن الموت، وعليه التفاؤل بالحياة.

وكان عادل مجدي كامل، نجل مها أحمد، قد كتب قائلًا: "أنا بكتب الكلام ده وأنا إيدي بتترعش، وفعلًا تعبان، ومش قادر، ومش عارف أنا عندي إيه، ومش عارف أتكلم مع حد علشان مش عايز أخلي حد يشيل همي. أولهم كان أول حب في حياتي عاش لمدة سنة ونصف، وكان نهايته يوم 15 يونيو، بعدها كان وفاة حفناوي صاحبي وأخويا، يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد مبنتكلم مع بعض أو بنشوف بعض بيبقي أكننا نعرف بعض من الحضانة، وكان فيه ذكريات حلوة أوي لينا مع بعض، بعدها أمي كانت هتموت في حادثة عربية، والحمد الله ربنا سترها وعدت على خير، بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله ولحد دلوقتي منعرفش غرق إزاي ولا إيه اللي حصل، بس الحمد الله على كل شيء ولحد دلوقتي البيت لسه بايظ".

وتابع: "وآخرهم بقى وده لسه من 3 أيام، إني تعبت جدًا فجأة وتعبت تعب مش عادي، ومش عارف أنا عندي إيه، ولا الدكاترة عارفين عندي إيه، خدت جميع الأدوية وحقن وبنام كويس وباكل كويس وبعمل كل حاجة وبرضه مفيش أي تحسن".