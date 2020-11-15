حجز دعوى خطف واغتصاب طالبة الدقهلية للحكم في 29 نوفمبر الجاري

أمرت محكمة المنصورة لجنايات الطفل اليوم، بحجز دعوى الخطف والاغتصاب لطالبة الثانوية العامة بمركز أجا، والتي نتج عنها ولادة طفلة، إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري للحكم، بعد الاستماع لمرافعة محامي المتهم.

وأكد سيد عبد المنعم، المدعي بالحق المدني، خلال الجلسة، أن جريمة الخطف والاغتصاب ثابتة في حق المتهم، واقترنت الأدلة الفنية مع شهادة الشاهد، وذلك من خلال تقرير الطبيب الشرعي لسنة 2018، بعدم تهتك غشاء البكارة كاملا مما يدل دلالة فنية على أن الإيلاج كان لمرة واحدة فقط.

وأضاف أن تحليل البصمة الوراثية "DNA" أثبت أن الطفلة ابنة كل من المتهم والمجني عليها، وكل هذا يؤكد أن المتهمة تعرضت للخطف والاغتصاب الذي نتج عنه الطفلة.

وأكد عبد المنعم لـ"الوطن"، أنه بعد انتهاء تلك القضية سنقيم دعوى إثبات نسب على المتهم من أجل الحفاظ على حقوق الطفلة.

وتمسك دفاع المتهم أن الطفلة نتاج علاقة عاطفية بين المتهم والمجني عليها في القضية، نافيا وجود خطف أو اغتصاب.

وتمكنت قوة من مباحث أجا من إلقاء القبض علي الطالب أثناء امتحان الثانوية العامة، بعد أن بثت " أمل ع. " فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن الطالب اغتصبها، ونتج عن ذلك حملها وولادتها لطفلة منه، وإلى الآن لم تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها، لعدم اعتراف زميلها الذي اغتصبها بالطفلة.

وأمر النائب العام، بإحالة الأم والطالب المتهم والطفلة إلى الطب الشرعي لأخذ عينات البصمة الوراثية "DNA" ومضاهاتهم، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله ليتمكن من استكمال الإمتحانات.

وقالت أمل لـ"الوطن" في تصريحات سابقة، إن مباحث مركز أجا ألقت القبض على المتهم أثناء أدائه امتحانات الثانوية العامة، بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليه، مشيرة إلى أن الطب الشرعي أخذ منها ومن ابنتها عينات لأخذ البصمة الوراثية، ومضاهاتها بالبصمة الوراثية للمتهم.

وأكدت أنها حررت محضرين ضد الطالب من قبل، الأول محضر اغتصاب، والثاني ثبوت نسب، إلا أنهما حُفظا رغم أنه لم يتم سؤاله فيهما، موضحة أنها بعدما خرجت في "فيديو" وتحدثت فيه عن مشكلتها، بدأ الطالب يهددها بالقتل، فحررت له محضرًا بالتهديد وهو ما فتح مأساتها من جديد.