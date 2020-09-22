خطف وسرقة واغتصاب وقتل.. جرائم كلمة السر فيها "التوك توك"

رغم الخدمة التي يقدمها "التوك توك"، بتوصيله المواطنين، وسهولة سيره في الأماكن الضيقة، إلا أنه مرتبط بالعديد من الحوادث والجرائم البشعة التي حدثت في مجتمعنا في الفترة السابقة، سواء حوادث قتل أو اغتصاب أو خطف أو سرقة بالإكراه، وغيرها من الحوادث.

وتستعرض "الوطن"، مجموعة من الحوادث والجرائم المرتبطة بالـ "توكتوك" من خلال التقرير التالي:

- حبس سائق "توك توك" حاول الاعتداء جنسيا على سيدة في الغربية

قرر رئيس نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حبس سائق "توك توك" حاول التعدي جنسيا والتحرش بسيدة وسط الزراعات وسرقة هاتفها المحمول، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

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- لسرقة مركبته.. مصرع سائق توكتوك ذبحا على يد شابين بالمنوفية

أقدم شابان على قتل سائق "توك توك" ذبحًا وسرقة مركبته، حيث طلبا منه توصيلهما إلى إحدى القرى المجاورة لقريته عمروس بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وقاما بإيقافه في منتصف الطريق وذبحه لسرقة التوكتوك الخاص به.

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- عاملان يستدرجان سائقا "ورا مصنع" طمعا في التوكتوك والعثور على جثة الضحية بأسيوط

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط من (سائق - مُقيم بدائرة المركز)، بغياب شقيقه (سائق - مُقيم بذات القرية) عن مسكنهما عقب خروجه للعمل على مركبة "التوك توك".

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط أن وراء واقعة غياب المجنى عليه (عاملَين "لأحدهما معلومات جنائية"- مُقيمان قرية البورة بدائرة المركز).

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- عامل يفشل في سرقة توكتوك تلميذ بعد قتله بالعامرية: "وقع منه بالملاحات".. المتهم يعترف: "كنت مفلس".. واستدرجت الضحية لسرقته

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العامرية ثان بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، ومقيم بدائرة القسم، بقطعة أرض فضاء وتبين إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم وعثر بجواره على مركبة توك توك "خاصته".

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- ظن أنه يمتلك 600 جنيه.. شاب ينهي حياة طفل داخل توكتوك بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، من حل لغز العثور على جثة طفل عمره 14 عاما، مقتولا بعدة طعنات وملقى داخل الملاحات غرب الإسكندرية.

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- القبض على المتهمين بقتل سائق "توكتوك" في قنا.. أطلقا عليه النار بسبب خلافات مالية

تمكنت مباحث مركز دشنا، من إلقاء القبض على متهمين مقيمان قرية السمطا قبلي، لقيامهما بقتل سائق "توكتوك"، بطلق ناري، لوجود خلافات مالية بينهم.

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- إحباط محاولة اختطاف سيدة داخل "توكتوك" بالمقطم حاول 3 أشخاص اختطافها

نجحت قوات قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، في إحباط محاولة ثلاثة أشخاص، اختطاف فتاة كرهاً عنها، واصطحابها داخل مركبة "توكتوك"، كانوا يستقلونها.

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- حبس 3 متهمين بقتل سائق توكتوك بسبب علاقة آثمة في المنوفية

أمرت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، بحبس 3 متهمين بينهم ربة منزل، لاتهامهم بقتل سائق توكتوك يدعى "م.ر.ا" 20 عاما بطلق ناري، إثر علاقة محرمة بين السائق وربة المنزل، حيث استدرجته "ش.ا" ربة المنزل 18 عاما، إلى منطقة وسط الأرض الزراعية، وقتلوه وفق ما أكدته تحريات مباحث الباجور.

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- كنا عاوزين "توكتوك" نشتغل عليه.. تفاصيل العثور على جثة طفل بالخصوص

"اتفقت أنا وزميلي نسرق توك توك ونشتغل عليه.. استدرجنا القتيل بحجة توصيلنا ودبحناه وأخدنا التوك توك"، بهذه الكلمات اعترف سائق بتفاصيل مقتل سائق توك توك وإلقاء جثته في منطقة زراعية بالخصوص.

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- "ضربني بالقلم فضربته بالمطواة".. شاب يقتل سائق توكتوك بسبب 3 جنيهات

خلاف على أجرة التوكتوك انتهت بمصرع سائقه، 3 جنيهات، تسببت فى مصرع سائق على يد شاب بمنطقة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حيث ذكرت التحريات أن جريمة القتل بسبب خلافات على الأجرة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، واستجوابه حول ملابسات الواقعة.

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- منة فضالي: سرعة بديهتي أنقذتني من الخطف في "توكتوك"

سردت الفنانة منة فضالي، تفاصيل تعرضها لمحاولة اختطاف بواسطة توكتوك، بمنطقة حدائق الأهرام.

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- أثناء عودتهم من الدرس.. اتهام سائق توكتوك بمحاولة خطف 3 طلاب بالمنوفية

حرر 3 مواطنون بمدينة تلا، محضرا يتهم سائق توكتوك ويدعى "ع.م" بمحاولة خطف أبنائهم الثلاثة، أثناء عودتهم من أحد الدروس الخصوصية بمدينة تلا، حيث قام سائق التوكتوك بتغيير مساره، وشك الطلاب في محاولة السائق خطفهم وقفزوا من التوكتوك، الذي لم يتوقف.

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- إصابة سائق بطلق خرطوش لمقاومته سرقة "توكتوك" بالمنوفية

أصيب سائق توكتوك بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم والوجه، حيث جرى نقله للمستشفى الجامعي بشبين الكوم.

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- "خناقة سواقين".. تفاصيل اقتحام سائق توكتوك لأتوبيس نقل عام بالإسكندرية

قال مصدر مسؤول بهيئة النقل العام في الإسكندرية، إن واقعة القبض على شخص اقتحم أتوبيس نقل عام، بمنطقة الحضرة القبلية، بدائرة باب شرق، وسط الإسكندرية، سببها سير مركبة سائق "توك توك" خلف أتوبيس رقم 2134 خط 238 عقب إقلاعه من محطة البداية بميدان كابو.

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- حبس سائق توكتوك وابنه بتهمة قتل موظف بالمعاش

"ابني مقتلش حد أنا اللي قتلته ابني برئ".. بهذه الجملة دافع سائق توكتوك في تحقيقات النيابة والشرطة عن نجله في واقعة مقتل وسرقة موظفًا على المعاش في شقته بالإسكندرية.

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- كشف غموض جثة سائق "توكتوك"بسوهاج.. رفض تعدي 3 أشخاص عليه جنسيا فقتلوه

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من كشف غموض اختفاء سائق "توكتوك" بدائرة مركز طما، وتبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم بغرض التعدي عليها جنسيا، وعندما رفض تعدوا عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه حتى فارق الحياة، ووضعوا الجثة في جوال وألقوها في ترعة.

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- مصرع سائق "توكتوك" على يد زميله بسبب خلافات مالية في الإسكندرية

لقي سائق توك توك مصرعه، عقب حدوث مشاجرة مع سائق توك توك آخر، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، فتحدى الأخير بسلاح أبيض "مطواة"، فأصابه بجرح نافذ بالخصية، أودت بحياته.

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- حبس عاطل وخطيبته سرقا "توكتوك".. والمتهمان: "عايزين نتجوز"

قررت نيابة العبور حبس عامل وخطيبته 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهما توك توك من قائده لبيعه لتدبير نفقات زواجهما ومرورهما بضائقه مالية.

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- القبض على مسجل وعاطل بتهمة قتل سائق "توكتوك" في الإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل سائق "توكتوك" بالإسكندرية، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن وراء الجريمة مسجل خطر وصبي، ضبطا وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

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- حكاية خطف حقائب السيدات بالمعصرة بواسطة "توكتوك"

يراقب "سيد وكمال" ضحاياهما وهما يستقلان "توكتوك" في شوارع المعصرة، يقوده "سيد"، بينما يتولى الأخير مهمة خطف حقيبة الضحية التي يقع عليها الاختيار منهما.

مارس المتهمان جرائمهما حتى سقطا في يد الشرطة بعد أن تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من سيدة، يفيد بأنها أثناء سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بمركبة نارية " توك توك " يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبتها، وبداخلها (هاتف محمول، مبلغ مالي، بطاقة رقم قومي، بعض الأوراق ومتعلقاتها الشخصية) وفرا هاربين.

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- اختطاف طفل يقود "توكتوك" ورميه على قضبان سكة حديد

استعرضت ريهام سعيد في برنامجها "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة" واقعة خطف طفل بسبب "توكتوك" ووضعه على شريط القطار.

وبحسب الطفل الذي يعمل على "توكتوك" لمساعدة والده فإن ثلاثة أشخاص طلبوا منه إيصالهم لمنطقة يمر خلالها من أحد الكباري أعلى السكة الحديد ليفاجئ بأسلحتهم النارية والبيضاء على رقبته.

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- قاتلة سائق "توكتوك" بالقليوبية تعترف: استدرجه صديقه وعذبناه حتى الموت

اعترفت ربة منزل بتفاصيل قتل سائق "توك توك" في محافظة القليوبية، معللة جريمتها في محضر الشرطة بأنها انتقمت من الضحية بسبب قتله شقيقها منذ 3 سنوات، موضحة أنها استعانت بأصدقاء المجني عليه في تنفيذ الجريمة مقابل 50 ألف جنيه لكل منهما.

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- حبس جزار قتل سائق توكتوك لسرقته بالإكراه في الإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، تحت قيادة اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من تحديد وضبط مرتكب واقعة قتل شخص مجهول ملقى على وجه بالطريق مطعون.

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- حبس عامل خردة قتل طفلا لسرقة "توكتوك" بالخانكة في القليوبية

قررت نيابة الخانكة، حبس عامل خردة متهم بقتل طفل يقود "توكتوك"، استدرجه إلى منزله وخنقه وألقى بجثته في رشاح عرب العيايدة ملفوفا في بطانية بدافع سرقة "التوكتوك"، ووجهت له تهمتى القتل العمد والسرقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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- حبس 3 متهمين بتهمة خطف سائق "توكتوك" وقتله وسرقته بإطسا

أمرت نيابة مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، بحبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خطف وقتل سائق "توكتوك"، وسرقة مركبته الجديدة، وهاتفه المحمول، وإلقائه جثة هامدة على جانب بحر البشوات، بمركز إطسا.

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- حبس عاطل بتهمة قتل سائق "توكتوك" وسرقته في دار السلام

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل سائق "توكتوك" وسرقته في دار السلام.

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- "الإيد البطالة نجسة".. 3 "عواطلية" وعامل يقتلون شابا لسرقة "توكتوك"

‏ألقت مباحث مركز شربين بمحافظة الدقهلية، القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب وسرقة "التوكتوك" قيادته، بعد استدراجه بحجة توصيلهم إلي حفل زفاف.

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- "أمن الجيزة": تحقيقات موسعة مع قاتل سائق "توكتوك" في الحوامدية

كشفت مباحث الجيزة بقيادة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية، غموض العثور على جثة شاب مذبوحا ملقاة وسط الشارع بمنطقة الحوامدية، مؤكدا إلقاء الشرطة القبض على منفذ الجريمة، ويجري استجوابه من جانب أجهزة الأمن لتحديد ملابسات الجريمة.

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- عجوز تروي محاولة اغتصابها داخل توكتوك بعد تكريمها كأم مثالية

روت سيدة مسنة تدعى شريفة محمد السيد 63 عاما، محاولة اغتصابها من قبل سائق توكتوك، يوم عودتها من تكريمها بأحد المدارس كأم مثالية في عيد الأم.

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- سائقان يقتلان زميلهما بـ15 طعنة في شبرا للاستيلاء على "توكتوك"

تمكنت مباحث القليوبية، من كشف غموض حادث العثور على جثة سائق ملقاة في نفق أسفل الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة.

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- القبض على سائق توكتوك قتل أحد أهالي قرية بالمنوفية

ألقت مباحث الباجور القبض على سائق توكتوك، شرع في قتل أحد أهالي القرية بعد نشوب مشاجرة كلامية بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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- عصابة تسرق "توكتوك" من صاحبه تحت تهديد السلاح بكفر سعد

تلقى الرائد بلال زغلول رئيس مباحث مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، بلاغا يفيد بقيام مجهولين بسرقة توكتوك من قائده أعلى كوبري فارسكور دائرة المركز.

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- "زفة فرح" تتحول لمأتم بسبب سائق "توكتوك" قتل صديقة في بنى سويف

اتفقا على التجمع ومجاملة أحد اصدقائهم فى فرحة، تجمع الأصدقاء أمام منزل العريس انتظارا لخروجه، حتى أطلق الأصدقاء الألعاب النارية والشماريخ، إعلانًا لبدء زفة العريس إحضارًا لعروسته، يتقدمها عددا من الدراجات البخارية والتكاتك، التى تتخذ من الحركات البهلوانية والألعاب أمام سيارة العريس، والتى تحولت لسباق بينهم .

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- حبس ربة منزل و3 مسجلين خطر لقتل سائق توكتوك بالهرم

قررت نيابة الهرم، حبس ربة منزل و3 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق توك توك والشروع في قتل شقيقه، أثناء سرقتهما بمنطقة الهرم، وطلبت النيابة برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى رئيس نيابة الهرم، تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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