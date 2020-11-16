بريطانيا تحظر بيع سيارات الديزل بعد 10 سنوات

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن المملكة المتحدة سترفع الحظر المزمع على بيع سيارات الديزل والبنزين الجديدة حتى عام 2030، كجزء من خطة الحكومة للترويج لاستخدام السيارات الكهربائية.

وحسبما ذكره موقع بلومبرج، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون "إن الحظر الحالي على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل سيتم تأجيله مدة 5 سنوات من عام 2035 وحتى عام 2040؛ ومن المتوقع الآن تحديد التاريخ لنهاية العقد ومن المرجح أن يعلن جونسون عن التغيير الأسبوع المقبل".

ويعد القرار جزءا من سلسلة من المبادرات البيئية التي تدفع بها إدارة جونسون التي سبقت وأن أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستصدر أول سنداتها الخضراء العام المقبل، مع إلزام الشركات بالكشف عن خططها لمواجهة مخاطر تغير المناخ بحلول العام 2025، وبهذا تصبح المملكة المتحدة أول اقتصاد رئيسي في العالم يتخذ مثل هذه الخطوة العملاقة في مجال حماية المناخ والبيئة.

جدير بالذكر أن جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، شنت خلال فبراير الماضي 2020 هجوما شرسًا على رئيس الوزراء بوريس جونسون، بسبب خططه لتطبيق قرار حظر بيع سيارات الديزل والبنزين والهايبرد 5 سنوات، لتشجيع سير وتداول السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة وفقًا لما ذكرته وكالة "أسبوتنك" الروسية للأخبار.

وفي نفس السياق تسعى ولاية كاليفورنيا حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين وكذلك حظر استخدام السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بداية من عام 2035، من أجل الحد من تلوث الهواء الذى يمكن أن يبشر بنهاية الاعتماد على محركات الحرق الداخلى

كانت خطة المملكة فى عام 2019 أن تعلن حظر بيع السيارات التى تعمل بمحركات الاحتراق الداخلى سواء بنزين أو ديزل فى عام 2040 ولكن مع تطور صناعة السيارات الكهربائية و انتشاراها بشكل كبير وسريع عدلت خطتها فى فبراير 2020 لتكون بداية الحظر فى 2035، وفى أكتوبر 2020 أعلنت المملكة أنها ستغير خطتها بخصوص حظر السيارات التى تعمل بمحركات الاحتراق الداخلى وستكون فى 2030 وهذا ما سيعلن عنه "جونسون" فى مؤتمر سيقام الأسبوع المقبل وسيتم حظر السيارات الهجينة فى 2035.