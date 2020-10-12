350 ألف جنيه متوسط سعر السيارات الكهربائية.. و2021 موعد الطرح بالأسواق

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة أنهت مسودة دراسة الجدوى الخاصة بمصنع النصر للسيارات، وستعقد الحلقة الثانية من المناقشة مع الشريك الصيني بعد أسبوع.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "MBC مصر": "الدراسة المبدئية مبشرة، وإن شاء الله هنسمع حاجة كويسة الأسبوع الجاي، إننا هنبتدي نعمل العقود، ونعمل على إيجاد المحفزات والعوامل المساعدة اللازمة، لإنجاح المشروع مثل محطات الشحن العامة، وتقديم دعم نقدي لمشتري السيارات، لكي نستطيع استبدال السيارات القديمة بالسيارات الكهربائية".

وتابع: "نستهدف أن يكون سعر السيارة 350 ألف جنيه، وقد تزيد أو تقل عن هذا السعر، هي النسخة الصينية من سيارة تتبع شركة نيسان اليابانية، وهي سيارة مجربة ورائعة وتمشي 400 كم في الشحنة الواحدة".

ولفت، إلى أنه يتوقع أن يجرى طرح السيارات الكهربائية في الأسواق المصرية بنهاية 2021.