حمادة هلال يعلن طرح كليب "آية من الجمال" قريبا

أعلن المطرب حمادة خلال عبر إنستجرام، الانتهاء من تصوير كليبه الجديد "آية من الجمال".

وكتب حمادة "انتظروا قريباً إن شاء الله كليب غنوة "آية من الجمال" إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز وسعيد جدا بالمشاركة مع الشركة واستنوا كليب مختلف من إخراج عادل سرحان، والغنوة، كلمات عليم والحان بينو وتوزيع ومكس وماسترنج هادى مسره تسجيل صوت حماده هلال ،مودى منير.

ويجمع الكليب الجديد بين حمادة هلال والمخرج عادل سرحان لأول مرة في عمل فني رسمي، رغم صداقتهما الممتدة لسنوات عديدة، وتم تصوير مشاهده في دبي، ويعيد "عادل" خلاله اكتشاف حمادة هلال عبر أسلوب مختلف وغير معتاد بشكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة والاتكال على الديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص.

وأعرب عادل سرحان في بيان صحفي سابق عن حماسه لهذه التجربة، نظراً لكونها أول كليب يخرجه لحمادة هلال، وتميز بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية وقصة الفيديو كليب الخفيفة والرومانسية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد كافة الإجراءات الاحترازية بمواجهة تفشي كورونا، رغم ضم فريق العمل لأكثر من 100 شخص منهم 10 راقصين.

ويتغني حمادة هلال خلال الأغنية المنتظرة "آية من الجمال" بكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، كما تعد أجدد أعماله مع "لايف ستايل ستوديوز"، كما تعقب أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر كليباته الغنائية "طحن في طحن"، ويسعى خلالها لتقديم جرعة سعادة وأمل لجمهوره بتلك الأجواء الصيفية المبهجة والملونة التي يحملها الكليب وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليا مع الموجة الثانية لوباء كورونا.

وطرح حمادة اكتوبر الماضي عبر قناته على موقع يوتيوب، كليبه الجديد "طحن في طحن".وقد حقق الكليب ملايين المشاهدات عاليوتيوب