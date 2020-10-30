فيديو.. حمادة هلال يطرح "طحن في طحن"

طرح المطرب حمادة هلال عبر قناته على موقع يوتيوب، كليبه الجديد "طحن في طحن".

وأعلن هلال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، موعد طرح أغنيته الجديدة "طحن في طحن"، في السابعة مساء الجمعة.

وقال الفنان حمادة هلال، إنه مؤخرا بات ينتج أعماله بنفسه دون حاجة لتدخل أي من المنتجين، حتى تتوفر له حرية الاختيار والتصوير والشكل النهائي للعمل، وذلك بسبب تدخل بعض من المنتجين في الأغاني والأعمال.

وأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قام بشراء أغنية "طحن في طحن" الجديدة منذ فترة، ولكنه يقوم حاليا بالعمل عليها، موضحا أن أغنيته الجديدة ما يؤجلها هو عدم توصله لفكرة جيدة لتصوير تلك الأغنية، ووزعها له الفنان "أوكا" والذي قام بتلحين الأغنية السابقة له "أشرب شاي": "كان وشه خير عليا، والأغنية معبرة عن حياتنا اللي عايشينها، واللي مأجل نزولها أننا بنفكر في تصوير ميزعلش الناس، والشعب المصري أكثر شعب بيستحمل وبيضحك، ومش عايز الناس تطلع في الأغنية متضايقه وحزينة".وأكد أن أغانيه الجديدة باتت مختلفة عن ما بدأ حياته به في أغاني مثل "دايما دموع"، وهي أنواع من الأغاني التي حازت على أعجاب الكثير من المعجبين.وأعلن المطرب حمادة هلال منذ أيام تغيير كلمات أغنية "الشرع محلل أربعة"، احتراما لعلماء الدين، ولكل الجمهور الذي يقدره ويحترمه.

وكتب "هلال" عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "بجد أنا بحب صناعة الأغاني أوى، وبحب جمهوري أوى أوى، ومن زمان وأنا عيل صغير الحمدلله والشكر لله ناجح، ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد، عشان ربنا يباركلي في حياتي، بس بجد الفترة دي صعبة جدا فى عالم صناعة الأغاني".وأضاف "أنا عرفت إن فيه ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية الشرع محللي أربعة، فأنا احتراما ليهم ولكل الجمهور، هعدل في كلمات الأغنية".