مقتل مزارع وإصابة شقيقه في مشاجرة بملوي بسبب تسرب مياه لأرض خالهما

قُتل مزارع وأصيب شقيقه في مشاجرة مع خالهما وأبنائه بسبب تسرب مياه الري من أرضهما إلى زراعات خالهما، بقرية البراجيل التابعة لمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بنشوب مشاجرة بقرية البراجيل التابعة للمركز استخدمت فيها العصي والشوم.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع "علي خلف عبد الرشيد عبد المنعم" 25 عاما، فلاح وإصابة شقيقه "محمود" 40 عاما، فلاح، وتم نقله لمستشفي ملوي العام والتي قامت بتحويله لمستشفى المنيا الجامعي لإصابته بكسور متعددة بعظام جسده.

انتقل إلي مكان الواقعة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، حيث تبين من التحريات الأولية أن سبب وقوع المشاجرة حدوث تسرب لمياه الري من الأرض الزراعية، والتي يمتلكها "خلف رشيد عبد المنعم" 63 عاما والد المجني عليهما للأرض الزراعية الخاصة بشوكت حسن عبد الحكيم 62 عاما خال المجني عليهما، مما أدي إلى وقوع مشاجرة بينهم استخدمت فيها العصي والشوم.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 18057 وبالعرض على النيابة العامة تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، وتكليف أجهزة البحث بعمل التحريات اللازمة وسرعة ضبط الجناة.