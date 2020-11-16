محافظ دمياط تتفقد تجهيزات مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام لمتابعة التجهيزات النهائية به تمهيدًا لافتتاحه، حيث جاءت الزيارة بحضور الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتفقدت المحافظ المبنى الذى يضم بالدور الأول والثانى أقسام العيادات الخارجية والأسنان والعلاج الطبيعي، وبالأدوار الثالث والرابع والخامس قسم الغسيل الكلوي الذى يضم ٤٠ ماكينة، وكذلك وحدتى للغسيل الكلوى للأطفال والغسيل البريتونى، مزود بمحطة معالجة مياه وشبكة للغازات الطبية، وذلك بإجمالى تكلفة للأعمال الإنشائية والتجهيزية ١٠٥ مليون جنيه.

حيث أكدت محافظ دمياط أن هذا المشروع يُعد من أهم المشروعات التى تم تنفيذها بالقطاع الصحى خلال الفترة الماضية وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية، منوهة بأنه سيتم افتتاح المبنى قريبًا، ليبدأ فى تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين خاصة مرضى الغسيل الكلوي.

وأجرت عوض ، زيارة تفقدية إلى بنك الدم الإقليمى، رافقها خلالها الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياطحيث تفقدت المحافظ مبنى المشروع المكون من دور أرضي و2 دور علوى ويضم قسمين متكاملين للتبرع وصرف الدم ومعامل توافق فصائل وفيروسات وغرفة للتبريد وأخرى للتجميد مزودين بأحدث الأجهزة المُستخدمة فى هذا القطاع، بالإضافة إلى وحدة علاجية متكاملة لعلاج أمراض الدم والتى بدأت في تقديم خدمات نقل الدم للأطفال من مرضى أنيميا البحر الأبيض المتوسط ، فضلا عن وحدة سحب البلازما من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، كما يعد بنك الدم الإقليمى مدرج ضمن مشروع تجميع وتصنيع البلازما "إحدى المشروعات القومية بوزارة الصحة".

واستمعت عوض إلى شرح تفصيلى عن آلية العمل ببنك الدم والذى يعد من أهم المشروعات التى نُفذت بالقطاع الصحى مؤخرًا وذلك بتكلفة قدرها ٢٨ مليون جنيه.