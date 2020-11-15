جمارك دمياط تحبط محاولة لتهريب 3 ملايين قرص "كيبتاجون" المخدر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بدمياط، برئاسة طارق وهدان، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، من ضبط إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة، وذلك بالمخالفة للقانون.

ووردت إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط، وثروت الدعدع مدير عام الوارد بجمارك الميناء، والإدارة العامة للترانزيت، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم 4201100196، حاوية 40 قدم، رقم NLPU2088783، وقادمة من سوريا برسم الترانزيت المباشر والوجهة النهائية ليبيا، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 2352 كرتونة ذرة معلبة بوزن قائم 25 طنًا و580 كيلو جرامًا.

وتم استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، والعربي الشهاوي مدير إدارة الفحص، ووليد وردة مدير الحركة، وأشرف رجب ووليد عبد الباسط مديري التعريفة، حيث تبين وجود 3 ملايين و246 ألف و250 قرصًا من أقراص الكيبتاجون المخدرة مخبأة داخل علب الذرة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 113٫802٫500 جنيه تقريباً، وقرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.