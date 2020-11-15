انتخابات دمياط.. خروج 11 حزبيا وصفر للسيدات و 2 نواب يخوضون الإعادة

أسفرت الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط عن خروج مرشحو الأحزاب ال 12 من الجولة الأولى عدا أيمن رخا مرشح حزب مستقبل وطن و الذي سيخوض جولة الإعادة أمام ضياء الدين داوود على المقعد الأول بدائرة دمياط .

وخاض الانتخابات البرلمانية 10 سيدات بينهن نائبة الدكتورة غادة صقر و اللاتي خرجن جميعهن خاليات الوفاض من بين ال 88 مرشح و مرشحة .

وكان قد دفع حزب مستقبل وطن ب 4 مرشحين عن دائرتي دمياط و كفر سعد خرج 3 منهم عدا فيما خرج مرشحو أحزب الشعب الجمهوري و الوفد و المصريين و الحرية من الجولة الأولى حيث كان قد خاض 88 مرشح السباق من بينهم 12 حزبي و 76 مستقل .

ويخوض 8 مرشحين جولة الإعادة على 4 مقاعد فردية بدائرتي دمياط و كفر سعد بينهما النائبان ضياء الدين داوود الذي يخوض جولة الإعادة عن دائرة دمياط و الدكتور أبو المعاطي مصطفي الذي يخوض جولة الإعادة أمام حسن عبد الوهاب نقيب الفلاحين بدائرة كفر سعد.

ولم تسفر الجولة الأولى عن فوز أي مرشح في الدائرتين الأولى و الثانية حيث يخوض 8 مرشحين في الدائرتين جولة الإعادة للفوز بأربع مقاعد.

ويخوض جولة الإعادة في الدائرة الأولى دمياط " النائب ضياء الدين داوود أمام أيمن رخا مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الأول و ضياء بصل أمام ياسر أبو هندية نقيب المحامين على المقعد الثاني "فيما يخوض جولة الإعادة في الدائرة الثانية كفر سعد كلا من " الدكتور محمد نجيب مشعل نائب مدير معهد أورام دمياط أمام الدكتور محمد الجيوشي مدير مستشفى الروضة سابقا على المقعد الأول و النائب الدكتور أبو المعاطي مصطفى أمام حسن عبد الوهاب نقيب الفلاحين".

وخاض 12 مرشحا حزبيا، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية، إذ تنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين، ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، و مجدي البساطي و سمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما "الوفد" بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بكلا من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ 88 مرشحا الذين خاضوا الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.

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