حسين الجسمي يجدد التعاون مع أشعار "جِنان" بأغنية "لبّة العيون"

بعد النجاحات المتعددة في الأعمال السابقة، يجدد الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" تعاوناته الغنائية مع أشعار "جِنان" من خلال عمل عاطفي جديد يحمل عنوان "لبّة العيون" من ألحانه وغنائه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي أبدعت الشاعرة في مطلعها: لبة العيون اللي سحرها ذبحني ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين.

وقد لحن حسين الجسمي أغنية "لبّة العيون" على مقام "الكُرد" وإيقاع الخبيتي الممزوج بالآلات الغربية والجيتارات والوتريات.

وضمت جملة موسيقية متميزة إكتملت بالأداء الجميل بصوته، ليتم طرح ألأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.ويعتبر هذا التعاون الجديد بين أشعار "جنان" والجسمي بعد مجموعة من التعاونات في أغنية "الليل وحشة" وأغنية "جمر الغضى" وغيرها من الأغنيات العاطفية.

وكشفت مؤخرا إحصائية لمنصة Spotify، أكبر منصة للبث الصوتى فى العالم، أن المطربين حسين الجسمى ورامي عياش هما أكثر من استمع إليهما المستخدمين فى قوائم أغانى حفلات الزفاف خلال عام 2020، وجاءت أغنية بالبنط العريض على قائمة الأكثر شعبية لحفلات الزفاف فى مصر.

أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى أيضا من أكثر الأغانى نسب مشاهدة فى الفترة الأخيرة، حيث تخطت حاجز 265 مليون مشاهدة فى أقل من 3 أشهر على طرحها، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى، وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية .