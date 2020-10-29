حسين الجسمي: المرأة المصرية منبع الذوق والطيبة والكفاح والأخلاق

أثنى الفنان حسين الجسمي، على المرأة المصرية، وجهودها الكبيرة، وأنها مثالًا للكفاح والأخلاق دائمًا.

ونشر "الجسمي"، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له، برفقة سيدات مصريات، وهن يصنعن الخبز في أحد المخابز الموجودة في الشارع.

وعلق "الجسمي"، على الصورة قائلا: "دايما المرأة المصرية منبع الذوق والطيبة ومضرب للأمثال في الكفاح والأخلاق.. أينما كانت".

حسين الجسمي يحقق 200 مليون مشاهدة بأغنية "بالبنط العريض"

وحقق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، بأغنية "بالبنط العريض"، 200 مليون مشاهدة على يوتيوب، منذ توقيت طرحها.

وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، شارك الجمهور المصري احتفالاته السنوية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر الـ47، وقدّم حفلا غنائيا ضخمًا برفقة فرقته الموسيقية في مدينة الجلالة بالعين السخنة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، واختتمها بأغنية "بالبنط العريض" التي تحظى بشعبية هائلة.

أعرب "الجسمي" خلال الحفل عن سعادته بالمشاركة السنوية في احتفالات جمهورية مصر العربية في انتصارات أكتوبر، ممثلاً وطنه الإمارات والوطن العربي كافة، قائلا: "كل سنة ومصر والشعب العربي بألف خير، اليوم نحتفل بعيد النصر والكرامة".

وأضاف: "شعب الإمارات ومصر يحتفلون مع بعض بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر، يا رب دائمًا الإمارات ومصر وكل الوطن العربي في احتفالات وانتصارات".

وأكد أن علاقته بمصر وشعبها كبيرة، مضيفًا: "دائمًا نبضات قلبي تتسارع كل ما أصل إلى مصر أو أكون بها وأحس بالأمان، لأنني أفرح وأسعد لما أكون بين أهلي وناسي المصريين الشعب القريب لقلبي"، مبديًا إعجابه بروعة وجمال المكان الساحر في مدينة الجلالة، المدينة المصرية الساحلية العصرية، التي تجسد بوضوح الإرادة والعزيمة المصرية وباعتبارها واحدة من الإنجازات الكبرى.