حسين الجسمي يحقق 200 مليون مشاهدة بأغنية "بالبنط العريض"

حقق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، بأغنية "بالبنط العريض"، 200 مليون مشاهدة على يوتيوب، منذ توقيت طرحها.

وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، شارك الجمهور المصري احتفالاته السنوية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر الـ47، وقدّم حفلا غنائيا ضخمًا برفقة فرقته الموسيقية في مدينة الجلالة بالعين السخنة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، واختتمها بأغنية "بالبنط العريض" التي تحظى بشعبية هائلة.

أعرب "الجسمي" خلال الحفل عن سعادته بالمشاركة السنوية في احتفالات جمهورية مصر العربية في انتصارات أكتوبر، ممثلاً وطنه الإمارات والوطن العربي كافة، قائلا: "كل سنة ومصر والشعب العربي بألف خير، اليوم نحتفل بعيد النصر والكرامة".

وأضاف: "شعب الإمارات ومصر يحتفلون مع بعض بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر، يا رب دائمًا الإمارات ومصر وكل الوطن العربي في احتفالات وانتصارات".

وأكد أن علاقته بمصر وشعبها كبيرة، مضيفًا: "دائمًا نبضات قلبي تتسارع كل ما أصل إلى مصر أو أكون بها وأحس بالأمان، لأنني أفرح وأسعد لما أكون بين أهلي وناسي المصريين الشعب القريب لقلبي"، مبديًا إعجابه بروعة وجمال المكان الساحر في مدينة الجلالة، المدينة المصرية الساحلية العصرية، التي تجسد بوضوح الإرادة والعزيمة المصرية وباعتبارها واحدة من الإنجازات الكبرى.

ويستعد "الجسمي" حاليًا للاختيار بين عدد من الأغنيات الجديدة التي سيقدمها في الفترة المقبلة باللهجة المصرية.

وانتهى "الجسمي" من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ليه" باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.وقال الشاعر مصطفى مرسي لـ"الوطن"، إن الأغنية تبتعد عن الموسيقى السريعة والتي قدمها "الجسمي" في أغنية "بالنط العريض"، وستكون بموسيقى هادئة أقرب إلى الطرب.

واحتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي مؤخرا، مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، حيث شكر المطرب عبر "توتير" جمهوره قائلا "نحن دائماً الرقم 1 بكم وبمحبّتكم.. الحمد لله".

وطرح الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" التي يهديها لجمهوره المصري، عبر موقع "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.

ويبلغ عدد متابعي قناة "الجسمي" الرسمية على يوتيوب، 4 ملايين و890 ألف متابع، فيما تخطى عدد مشاهدة أغانيه والفيديو كليبات المختلفة حاجز المليار مشاهدة بنحو مليار و912 مليونا و402 ألف مشاهدة.

وتقدر أرباح "الجسمي" السنوية المتوقعة بعد طرحه أغنية بـ"البنط العريض" نحو ثلاثة ملايين و200 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 50 مليونا و867 ألفا و920 جنيها مصريا، وفقا لموقع "social blade". وتحتل قناة "الجسمي" المركز الـ15 ضمن ترتيب قنوات يوتيوب الغنائية بالإمارات، فيما تحتل القناة المركز 487 عالميا ضمن فئة القنوات الموسيقية.