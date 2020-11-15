مجلس الوزراء الأردني يعين أمجد عودة سفيرا لدى مصر

قرّر مجلس الوزراء الأردني تعيين أمجد عودة العضايلة سفيراً للأردن لدى مصر، ومندوباً دائماً للأردن لدى جامعة الدول العربيّة.

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة - وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية - على إلغاء بدل خدمات استيراد المشتقّات النفطيّة عبر الترانزيت (من خلال المنافذ البريّة)، والذي يهدف إلى تقليل التكلفة على الشركات التي تعمل في مجال نقل المشتقّات النفطيّة عبر الترانزيت، بما يساهم في تحقيق استراتيجيّة قطاع الطّاقة للأعوام 2020 - 2030، التي تهدف إلى تطوير منظومة قطاع الطّاقة في الأردن لجعله مركزاّ إقليميّاً لتبادل الطّاقة، وتعزيز علاقات المملكة مع دول الجوار في هذا الجانب.

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدِّل لنظام كادر ضبّاط القوّات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2020، ومشروع نظام معدِّل لنظام كادر أفراد القوات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2020، وفقا للتوجيهات الملكيّة بضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين، وبهدف زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الطويلة لضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة ممّن تتمّ إحالتهم إلى التقاعد، والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2006، والارتقاء بمستوى الخدمة العسكريّة إلى أعلى المستويات، وفي جميع المراحل، وتحديداً مرحلة ما بعد الخدمة العسكريّة (مرحلة التقاعد)، والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين.