ملك الأردن يقبل استقالة حكومة الرزاز ويكلفه بتصريف الأعمال

أعلن ملك الأردن، عبدالله الثاني، مساء السبت، قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، وكلفه بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكان العاهل الأردني، أصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب، اعتبارا من الأحد، بعد انتهاء فترته الدستورية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويعني إعلان حل البرلمان الأردني بمقتضى القواعد الدستورية، وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في نوفمبر، فيما تنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة الاثنين.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.

وأعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي، وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.

على جانب آخر أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1765 إصابة محلية، في أعلى نسبة إصابات يومية منذ بداية تفشي الجائحة وذلك نهاية سبتمبر المنقضى.

وارتفعت الإصابات بالأردن 4 أمثال الشهر الماضي مع ظهور فيروس كورونا مرة أخرى، في موجة ثانية دفعت السلطات إلى معاودة فرض قيود جديدة على سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

وأغلقت الحكومة المدارس لمدة أسبوعين، بعد وقت قصير من عودة مليوني طالب عقب توقف دام 5 أشهر، إثر ظهور عشرات الحالات بين الطلاب والمعلمين.

كما أغلقت المطاعم والمقاهي والحانات لمدة أسبوعين. وفرضت عقوبة بالسجن تصل إلى عام على أي فرد يستضيف حفل زفاف أو تجمعات اجتماعية أو عامة يحضرها أكثر من 20 شخصا.

وشمل القرار، أيضا "إلزام المنشآت بعدم السماح بأي تجمع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به".

وتوعد القرار بمعاقبة المخالفين بـ"الحبس من 3 أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا".