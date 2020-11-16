منذر قفراش: الصحوة الأوروبية الحالية دعونا إليها منذ سنوات ولم تطبق

قال منذر قفراش، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بباريس، إن ما يحدث الآن من صحوة أوروبية متأخرة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي وكل التنظيمات المتطرفة هو ما تم الدعوة إليه منذ 3 سنوات ولم يطبق، وحاليا قررت الحكومة الفرنسية بقطع دابر الإرهاب على أراضيها.

وأضاف "قفراش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك إرادة حقيقيقة بترحيل الأئمة المتطرفين لدولهم وبلغ عددهم 300 إمام، كما تم إغلاق منظمة "البركة" و"الذئاب الزرقاء التركية"، ووضع أصحابها في السجن، والأخيرة دبرت اغتيال 3 من الأكراد في باريس.

وأوضح أنه تم اتخاذ قرار بعدم منح التصاريح الأمنية لعدد من الأشخاص، كما أن هناك مجموعة من القيادات الإخوانية تقرر عدم دخولهم إطلاقا إلى دولة فرنسا: "تاكدنا منع الرئيس التونسي سابقا راشد الغنوشي من دخول فرنسا".

وأكد أن هناك قرارا أوروبيا بعدم دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أحد التصريحات الخاصة بمسؤول نمساوي، ويؤيده عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد، والنمسا اتهمت تركيا بدعم الهجمات الإرهابية الأخيرة بأراضيها

وأشار إلى أن المعارضة العربية للإخوان إذا ما أريد حل سلام دائم في المنطقة فيجب أن تتوقف الدول الداعمة عن الإرهاب في دعمه، وعلى رأسها قطر وتركيا حتى يتم تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل وإتمام ذلك بسلام.

وتابع: "إذا ما أردنا إيقاف عمل الإخوان فيجب ان تتوقف وسائل الإعلام البريطانية عن استضافه قيادتهم، وسنقوم بإجراء مؤتمر صحفي كبير بعد هدوء جائحة كورونا لحث بريطانيا العميقة على إيقاف دعم تلك الجماعة الإرهابية، وبعض رجال الأعمال البريطانيون يدعمون جماعة الإخوان الإرهابية لوجود مصالح مالية مشتركة".

واختتم: "ترامب سيستمر في الحكم ولدينا معلومات مؤكده على ذلك، والقرار الدولي اتخذ بخصوص الإخوان، وأمريكا القرار الدولي اتخذ أيضا بالتخلص من الإخوان سواء استمر الرئيس الأمريكي حاليا في منصبه أو جاء جو بايدن".