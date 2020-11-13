ليلي كولينز تخوض مغامرة جديدة في فرنسا بجزء ثاني من Emily in Paris

تستعد الممثلة ليلي كولينز لمغامرة باريسية أخرى، بعد أن تم الإعلان عن تقديم جزء ثاني من مسلسل Emily in Paris.

ولاقى الجزء الأول نجاحا كبيرا بعد عرضه على المنصة بداية أكتوبر الماضي، وكان ضمن الأكثر مشاهدة على المنصة.

Emily in Paris من إخراج دارين ستار، تجسد ليلي كولينز دور "إيميلي" وهي مديرة تسويق طموحة في العشرينات من عمرها من شيكاغو ذهبت إلى وظيفة أحلامها في باريس، بعدما استحوذت الشركة التي تعمل بها على شركة فرنسية للتسويق، لتصبح "إيميلي" مكلفة بتجديد إستراتيجية الشركة الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

تمتلئ حياة إميلي الجديدة في باريس بالمغامرات والتحديات المفاجئة وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل وتكوين صداقات والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.

وتشارك آشلي بارك في البطولة، ومن بين الممثلين في المسلسل أيضًا فيليبين ليروي بوليو ولوكاس برافو وصمويل أرنولد وكاميل رزات وبرونو جويري.

وليلي كولينز ممثلة إنجليزية ولدت 18 مارس 1989، وشاركت في أكثر من 20 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

أول مشاركات "ليلي" كان بصوتها في فيلم الأنيميشن طرازان عام 1999، ثم شاركت عام 2009 في مسلسل 90210 وعام 2010 شاركت في فيلم The Blind Side.

ترشحت ليلي كولينز لعدد من الجوائز، بينها جولدن جلوب عام 2017 عن دورها في فيلم Rules Don't Apply، وحصدت جائزة هوليود السينمائية عام 2016.

وانتهت ليلي من تصوير دورها في أحدث أفلام المخرج ديفيد فينشر Mank، والمقرر عرضه عبر منصة نتفلكس في 4 ديسمبر، وهو من تأليف جاك فينشر، ويشارك في بطولته جاري أولدمان، أماندا سايفريد.

وتحضر ليلي كولينز، لفيلم Halo of Stars من إخراج وتأليف Anthony Lucero، بالإضافة إلى الإعلان عن مشاركتها في فيلم Titan، من تأليف وإخراج Austin Bunn، بالإضافة إلى فيلم Gilded Rage من Charlie McDowell