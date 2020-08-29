منهم محمد مرسي.. أبرز قيادات الإخوان المفصولين من جامعة الزقازيق

على مدى عدة سنوات، بداية من عام 2013، بعد سقوط نظام جماعة الإخوان "الإرهابية"، اتخذت جامعة الزقازيق عدة قرارات بفصل عدد من أعضاء هيئة التدريس المنتمين للجماعة، وذلك إما لأسباب إدارية، بعد انقطاعهم عن العمل وتجاوزهم الفترة القانونية المسموح بها، أو بعد صدور أحكام قضائية ضد بعضهم، وثبوت تورطهم في أعمال إرهابية.

وكان رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور أشرف الشيحي، قد أكد في تصريحات سابقة، أن مجلس الجامعة أصدر قراراً في عام 2015، بعزل وإنهاء خدمة الدكتور محمد مرسي العياط، الرئيس المعزول، من عمله كأستاذ بكلية الهندسة، بناءً على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 20 عاماً فى قضية أحداث الاتحادية.

وأشار "الشيحي" إلى أن وزارة التعليم العالي أرسلت خطاباً إلى الجامعة لإصدار قرار فصل "المعزول"، وفقاً للقانون، في ضوء نص المادة 86 مكرر من قانون 49 بشأن تنظيم الجامعات، خاصة أنه لم يعد إلى عمله منذ تركه منصبه العام، حيث يعتبر منقطعاً عن العمل.

وأضاف رئيس الجامعة الأسبق، في تصريحات لـ"الوطن" آنذاك، أنه جرى تشكيل لجنة من أساتذة القانون بكلية الحقوق لحسم الأمر، وإعداد مذكرة وافية بالموقف القانوني له، لافتاً إلى أن القرار كان وجوبياً طبقاً للقانون.

ومن أبرز أعضاء هيئة الإخوان الذين تم فصلهم أيضاً من جامعة الزقازيق، الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان، حيث تم فصله من كلية الزراعة، طبقاً للمادة 177 من قانون الجامعات، والذي ينص على أن تغيب عضو هيئة التدريس دون إذن قانوني لمدة شهر يعتبر مفصولاً عن العمل، حيث تغيب "غزلان" لمدة 6 أشهر، كما تم فصل الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، من عمله كأستاذ تحاليل متفرغ بكلية الطب، لانقطاعه عن العمل.

وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا بعزل "م. أ. ج."، أستاذ مساعد متفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، لثبوت صدور حكم جنائي بالسجن المشدد ثلاث سنوات، بتهمة انضمامه لجماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للدولة وتزويد طلاب الإخوان بالألعاب النارية للتخريب عقب ثورة 30 يونيو.

ومن بين أعضاء الإخوان المفصولين من الجامعة، الدكتور محمد الجوادي، والدكتور السادات إبراهيم، والدكتور السيد عبدالنور، والدكتور خالد سليم، والدكتور عاطف رضوان، عميد كلية الطب البشري الأسبق وآخرين.