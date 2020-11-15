الثلاثاء.. المركز القومي للسينما يعرض "ليل خارجي" بأوبرا دمنهور

يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسىي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عروضه السينمائية يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله، بحضور الفنان شريف دسوقي أحد أبطال العمل والذي نال عن عمله بالفيلم جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ أعوام عدة.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص وهم (مو وتوتو ومصطفى) الذين يلتقون في ظروف غير متوقعة وتتقاطع حيواتهم معًا، ومن هنا يدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيروا شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد عبدالله وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف الألفي و بطولة كل من "كريم قاسم، شريف دسوقي، منى هلا، بسمة، عمرو عابد، وأحمد مجدي".

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور والضيوف.

وكانت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته التاسعة قد منحت فيلم "ليل خارجي" جائزة أفضل فيلم بالمهرجان.

اللجنة ضمت في عضويتها النجمة المصرية ليلى علوي، والمخرج التونسي الكبير رضا الباهي، والناقد العراقي قيس قاسم، وكان الفيلم حصد العديد من الجوائز منها جائزة أفضل سيناريو بمهرجان مكناس المغربي، والتي فاز بها كاتبه شريف الألفي.

وكان الفيلم تم عرض بشكل خاص في مدينتي نيويورك وواشنطن بعد مشاركاته في مهرجانات هامة بأمريكا منها بالم سبرينج وسياتل، وكان الفيلم عرض تجاريا في خمسة دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر والبحرين وسلطنة عمان، ووزعه هناك جولف فيلم وأومينا ميديا.

يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما شهريا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.