ضبط تاجر بحوزته 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بكفرالشيخ

ضبطت حملة مشتركة بين مباحث التموين في كفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، بالأمس الأحد، تاجر سلع غذائية، بإحدى قرى مركز دسوق، وبحيازته كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، المخصص توزيعه للمخابز، بهدف بيعها في السوق السوداء.

وردت معلومات إلى العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، ورجب نايل، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، بتجميع "أ.ع.ح.م.أ"، تاجر سلع غذائية، ويقيم بقرية دمنكة التابعة لمركز دسوق، بتجميعه الدقيق البلدي المدعم، استخراج 82%، المخصص توزيعه للمخابز البلدية، بهدف بيعها في السوق السوداء.

ووفق المعلومات الواردة حول التاجر المشكو في حقه، تبين من تحريات رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، أنه عقب تجميعه الدقيق البلدي، يعيد تعبئته مرة أخرى في أجولة دقيق بيضاء وأخرى تحمل اسم شركات مختلفة، ومدون عليها استخراج 72%، بغرض بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.

شكلت حملة مشتركة ترأسها العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، وضمت رجب نايل، رئيس فرع حماية المستهلك في كفر الشيخ، ومحمود السرو، مفتش مباحث التموين، وأحمد سيف، وسعد أبو إسماعيل، من جهاز حماية المستهلك، وتوجهت إلى قرية دمنكة، وجرى مداهمة مخزن يديره المشكو في حقه استأجره لإجراء الأعمال المشبوهة فيه.

وضبطت الحملة 5 أطنان دقيق بلدي مدعم استخراج 82%، قبل بيعها في السوق السوداء، ومتعلقات أخرى خاصة بعملية تعبئة الدقيق، وجرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3524 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة دسوق للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي وقت سابق داهمت مديرية التموين بكفر الشيخ، مصنعًا غير مرخصًا لإنتاج وتصنيع المخللات، بإحدي قري مركز كفر الشيخ، وتحفظت على 5 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وردت معلومات للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بقيام صاحب مصنع بدون ترخيص بقرية المعلم إبراهيم التابعة لمركز كفر الشيخ، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من «المخللات» غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

علي الفور وجّه إلى تشكيل حملة تموينية ضمت كل من سامح البنا، ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل الوزارة، بالاشتراك مع لجنة من مفتشي الأغذية ضمت كل من عرفات إبراهيم، وأحمد أبو المكارم، للتأكد من صحة الواقعة.

تمكنت الحملة من مداهمة المصنع المتحري عنه، وتحفظت 5 أطنان «مخللات» معبأة داخل براميل، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقصد طرحها للبيع في الأسواق، مدخلًا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين ومعرضًا حياتهم للخطر، بالإضافة إلي ضبط طن ملح بدون أي فواتير، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 2789 لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز كفر الشيخ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان رجال مباحث التموين بكفرالشيخ، تمكنوا من ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بالمحافظة، وتحفظوا على 3.75 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعها طرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، كما جرى ضبط 30 كجم لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية وصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم بالمدينة.