التحفظ على 5 أطنان مخلل «فاسد» في مصنع غير مرخص بكفر الشيخ 

داهمت مديرية التموين بكفر الشيخ، مصنعًا غير مرخصًا لإنتاج وتصنيع المخللات، بإحدي قري مركز كفر الشيخ، وتحفظت على 5 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وردت معلومات للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بقيام صاحب مصنع بدون ترخيص بقرية المعلم إبراهيم التابعة لمركز كفر الشيخ، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من «المخللات» غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

علي الفور وجّه إلى تشكيل حملة تموينية ضمت كل من سامح البنا، ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل الوزارة، بالاشتراك مع لجنة من مفتشي الأغذية ضمت كل من عرفات إبراهيم، وأحمد أبو المكارم، للتأكد من صحة الواقعة.

تمكنت الحملة من مداهمة المصنع المتحري عنه، وتحفظت 5 أطنان «مخللات» معبأة داخل براميل، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقصد طرحها للبيع في الأسواق، مدخلًا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين ومعرضًا حياتهم للخطر، بالإضافة إلي ضبط طن ملح بدون أي فواتير، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 2789 لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز كفر الشيخ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان رجال مباحث التموين بكفرالشيخ، تمكنوا من ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بالمحافظة، وتحفظوا على 3.75 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعها طرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، كما جرى ضبط 30 كجم لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية وصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم بالمدينة.