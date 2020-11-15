خبير: الولايات المتحدة ستشهد 4 سنوات من الأزمات بين أكبر حزبين بها

قال سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية على صفيح ساخن بعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2020 فيها بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن خاصة أن إدارة الخدمات العامة لم تعلن الفائز بمنصب الرئيس السادس والأربعين رسميا.

وأضاف "عكاشة" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك معركة قضائية ستستمر بين ترامب وبايدن لكنها ستكون في لصالح بايدن مؤكدا أن هناك خلافات بين شعبوية تابع لترامب ويسار متشدد تتزعمه نائب الرئيس كاملا هاريس.

وأوضح "عكاشة" أن الأزمة في الولايات المتحدة قد تستمر لمدة 4 سنوات خاصة أن بايدن في حالة صحية غير جيدة ومصاب بمرض ألزهايمر وقد تتطور صحته للأسوء خلال سنوات الحكم وسط أغلبية في مجلس الشيوخ جمهورية ستعمل على إعاقة إدارة الديمقراطيين الموجودة في البيت الأبيض ولا يريد أي فصيل أن يقدم تنازلات لذا ستكون 4 سنوات سيئة على الولايات المتحدة وربما ستؤثر هذا الأمور على شكل العالم كله.

وتابع أن الديمقراطيين هم من بدأ التشكيك في الانتخابات في عام 2016 عند الانتخابات الرئاسية بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب واتهموه بالاستعانة بروسيا من أجل تزوير الانتخابات لصالحه ليكون الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ أمريكا لذا فإن الديمقراطيين يدفعون ثمن لعبتهم الخطرة حاليا بعد تشكيك ترامب في النتائج الأولية للانتخابات واتهاماته الصريحة للديمقراطيين بالتزوير خاصة بعد الاقتراح الجديد بالتصويت من خلال البريد بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد أن جو بايدن يستفز البيض بعد نيته الترشح لولاية واحدة وتمهيده لتولي نائبته لتكون أول رئيسة للولايات المتحدة وأول سيدة سمراء تتولى أعلى منصب في أمريكا لذا فإن المجتمع الأمريكي يشهد احتقانا غير مسبوق.