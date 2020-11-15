لورديانا تنشر بروفات "أنتي معلمة" رغم حذفها من الكليب

نشرت الراقصة البرازيلية عبر استوري إنستجرام الخاص بها، بروفات كليب "أنتي معلمة"، رغم حذفها من الكليب.

وكان مغني المهرجانات عمر كمال، أعلن طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، بحسب قوله.

وكتب كمال، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "استجابة ليكم، هنزل أغنية (أنتي معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني"

ونشر "كمال" عبر انستجرام صورة تجمعه بحمو بيكا أثناء تسجيل الأغنية وعلق عليها قائلا: بكرة "أنتى معلمة" الساعة 5 على قناتي الرسمية على اليوتيوب.

وكانت لورديانا نشرت فيديو لها عبر حسابها بأنستجرام وهي تدرب بالرقص امام المراه علي مهرجان "انتي معلمه"لحموبيكا وعمر كمال

وعلقت لورديانا"خليكو جاهزين