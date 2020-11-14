لورديانا: المصريون يسعون لراحتي.. والمعجبين زادوا الضعف بعد فيديو مركز التجميل

أكدت الراقصة البرازيلية لورديانا، أنها موجودة في مصر منذ 4 سنوات، مشيرة أن مصر بالنسبة لها هي المكان الصحيح لمناسبة الرقص الشرقي.

وقالت لورديانا خلال لقائها مع قناة "الحدث اليوم"، إنها درست الرقص الشرقي في البرازيل، مشددة على روعته وأهميته في مصر، وأنها اختارت مصر لتكون بدايتها الاحترافية منها، لافتة إلى أن وجود صديقة لها في القاهرة ساعدها على حسم قرارها.

وأوضحت الراقصة البرازيلية أنهم أخبروها أن هناك وظيفة خالية لراقصة شرقية بشرم الشيخ، مشيرة أنها استعانت بصديقتها المصرية لتوفير أغاني مصرية لها لترقص عليها.

وتحدثت لورديانا، عن أوجه الشبه بين الشعب المصري والبرازيلي، مشيرة أنهم "بيحبوا الشغل وبيشتغلوا كتير"، مشددة على أن الشعب المصري ودود للغاية "فريندلي"، ويحاولون مساعدتها لتكون "مرتاحة"، مؤكدة أنها زارت الساحل الشمالي ودهب والإسكندرية والقاهرة، وأنها تحب الذهاب للساحل الشمالي في الصيف.

وأكدت لورديانا، أنها قادمة من عائلة فنية حيث يعمل والدها ووالدتها كراقصين محترفين، وأن والدها راقص چاز، بينما عملت والدتها كراقصة باليه، وأنها بدأت تعلم الرقص من والدتها، مشددة على أن البرازيل ليست المكان المناسب للرقص الشرقي مثل مصر.

وكشفت لورديانا، كواليس فيديو الرقص المنتشر لها والذي تسبب في شهرتها، مشيرة أنها ذهبت لمركز تجميل برازيلي في مصر للعناية ببشرتها، وبعد انتهائها طلب منها موظفات المركز أن ترقص، ورقصت بالفعل وصوروها ونشروا الفيديو بدون علمها، لتفاجأ بعدها بزيادة متابعيها من 200 ألف إلى 400 ألف في ساعات قليلة.