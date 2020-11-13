لورديانا وليندا تتشاركان المصير بعد حذفهن من الكليبات.. لإرضاء الجمهور

أعلن مغني المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" أمس، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا بناء على رغبة الجمهور.

وكتب كمال"استجابة ليكم هنزل أغنية "أنتى معلمة" من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

جاء ذلك رغم تحقيق بروفات الأغنية ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وسط تواجد الراقصة البرازيلية.

ومن جانبها كشفت الراقصة البرازيلية لورديانا، تفاصيل استبعادها من كليب "أنتي معلمة".

وقالت لورديانا، لـ"الوطن"، إنّها فوجئت بالاستغناء عنها، إذ كان من المُقرر الشروع في تصوير الكليب خلال أيام، مضيفة: "بعدما انتهيت من تصوير البرومو، ولاقى نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وقبل بدء تصوير الكليب أخبروني بأنه هناك أزمة لعدم حصولي على تصريح، وهذه بالتأكيد مجرد حجة".

وتابعت: "ظلّ صُنّاع الكليب يخبروني بحجج مختلفة من آنٍ لآخر، بأن مُشاركتي في الأغنية قد توقفت"، مضيفة: "عادي.. معنديش مشكلة.. مش محتاجة منهم حاجة أصلاً".

والجدير ذكره أنه ليس الموقف الأول الذي يحدث في الوسط الغنائي بالاستغناء عن راقصة في كليب وحذف مشاهدها.

فقد سبق وحذف المطرب الشعبي مصطفي شوقي، مشاهد الراقصة "ليندا" بعد طرح كليب"ضارب عليوي"، لإثارتها الجدل.

وعلّق "شوقي" في برنامج ET بالعربي، موضحًا أن المخرج والمنتج نصر محروس استجاب لآراء الجمهور، ليصبح التركيز بقدر أكبر على الكلام والصوت واللحن "الناس قالت الكلام جرعته كبيرة وغريبة مع الرقص فقررنا نحذف المشاهد".

وتفاجئت ليندا بحذف مشاهدها دون علمها، وقالت في تصريح سابق لـ"الوطن": علمت بحذف الكليب من خلال جمهوري".