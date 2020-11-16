انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال للعام الثالث عشر في مصر

انطلقت مساء اليوم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال التي تستضيفها مصر للعام الثالث عشر وينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن ICSB، وتنطلق في نحو 183 دولة حول العالم في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شارك في افتتاح فعاليات الأسبوع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وأحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن ICSB، إسماعيل الفار ممثل عن وزير الشباب والرياضة، وساندرا فريد المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، وعمرو أبو العزم رئيس جين مصر والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وعدد من ؤساء الجامعات والأكاديميين بجانب الباحثين ورواد الأعمال من مصر ومختلف دول العالم.

وأكد عمرو أبو العزم، رئيس جين مصر، أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يمثل منصة تجمع رواد الأعمال بالخبراء والداعمين من الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أبو العزم أن خلال 5 سنوات الماضية شهدت ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر نموا ورغبة حكومية غير مسبوقة لدعم رواد الأعمال وكذلك من أصحاب رؤوس الأموال.

ولفت إلى أنه بالرغم أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يعقد هذا العام في ظل أزمة كورونا إلا أن وسط الأزمات دائما تولد الفرص للرواد، مشيرا إلى أن تحقيق أحلام الشاب في إطلاق مشاريعهم يتطلب من الشباب دائما أن نفكر بشكل مختلف وإعطاء طاقة إيجابية.

وقال إن هذا العام حدث تغيير كبير لمشاريع ريادة الأعمال وحققت العديد من المشروعات نجاحاً كبيراً وخاصة المرتبطة بالتكنولوجيا ومشاريع التحول الرقمي.

من جانبه قال أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري أحد القطاعات التي لمست تغيير كبير بسبب فيروس كورونا في تغير احتياجات ومتطلبات العملاء من حيث التصميمات والتطبيقات الذكية.

وأضاف شلبي، أن شركته تعمل على تطوير وتنفيذ 3 مشروعات عقارية بمدينة الجلالة بالعين السخنة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في التعليم، بإنشاء أول جامعة دولية لريادة الأعمال في أحد مشروعات الشركة بالقاهرة الجديدة على مساحة 90 فدانا تتضمن مدارس دولية وجميعها تدرس فكر ريادة الأعمال.

وشدد على أهمية استمرار رائد الأعمال لاكتساب المعرفة والمهارات والتعليم، لافتاً إلى أن الدراسات الحديثة أكدت أن أنجح فترة لرواد الأعمال في سن الأربعينات، مطالباً من رواد الأعمال بضرورة المعرفة وبناء الخبرات من الآخرين.

وقال الدكتور محمود صقر رئس أكاديمية البحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لها دور كبير لتهيئة البيئة المواتية لنمو ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف أن السنوات الأخيرة أصبح فكر واتجاه قوي لنشر ريادة الأعمال في الجامعات، حيث أن التعليم اكد العوامل المحفزة لريادة الأعمال بجانب السياسات والقوانين.

وأشار «صقر»، التعليم العالي والبحث العلمي يولي اهتماما بدعم ريادة الأعمال من خلال 3 مستويات منها التعليم وتدريب الشباب وبرنامج دعم مشاريع الخريجين في السنوات النهائية، لافتا أن في 2019 أطلقنا نوادي ريادة الأعمال وخلال 10 شهر وصلت إلي 33 نادي بالجماعات المصرية.

ولفت أن البرنامج الثالث، هو إنشاء الحاضنات التكنولوجية حيث استفاد نحو 130 شركة بعضهم في مشاريع في مجالات التعليم والاستثمار في التكنولوجيا، مشيرا أن تكلفة برنامج حضانات الأعمال بلغ 70 مليون حينه فيما زادت القمة السوقية للشركات إلي 2 مليون جنيه.

وقالت ساندرا فريد المستشار الاقتصادي لوزير السياحة والآثار، أن نتيجة لتوقف قطاع السياحة في بداية ازمة كورونا أصبحت هناك حاجة ملحة لإيجاد طرق جديدة للترويج السياحي والتركيز على مناطق جذب جديدة باستخدام فكر ريادة الأعمال.

واضافت «فريد»، أيضا فكر ريادة الأعمال أصبحت فاعل رئيسي في الاكتشافات الأثرية الجديدة والتي من خلالها يتم إستخدام تطبيقات تكنولوجية للأشعة في التعرف علي كل ما يخص بالممياوات والأثر والعمر والبيئة التي عاشت فيها منذ الآلاف السنين.

وخلال الاحتفالية عقدت الجلسة الحوارية بعنوان:«كيف تجعل مصر وجهة لرواد الأعمال في العالم»، وأدرها أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الدكتور غادة خليل برنامج رواد 2030، والدكتورة غادة علي عضو البرلمان المصري، والدكتور أش روفائيل Openner .

كما عقدت ورشة عمل بعنوان مجهودات كندا في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر بمشاركة ايمان عمران-سفارة كندا في مصر.

واكد أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان مصر من اهم الدول الداعمة لمشاريع ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث توفير برامج التعلم والتدريب وحاضنات بالاضافة الي توفير ادوات تمويلية عديدة. و تشهد الفعاليات عدد من الأنشطة وورش العمل والمسابقات في مختلف المحافظات كما تشهد فعاليات الأسبوع تسليط الضوء علي أهم الفرص الواعدة لمصر في أن تصبح واجهة لرواد الأعمال في العالم بالاضافة إلي مناقشة التحديات الراهنة لقطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نتيجة لأزمة فيروس كورونا التي فرضتها نفسها علي الاقتصاد العالمي خاصة قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وإطلاق مبادرة جديدة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات وبروتوكولات التعاون الداعمة لرواد الأعمال والمرأة من أصحاب المشاريع متناهية الصغر.