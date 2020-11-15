شبلي تلحمي: ترامب اعترف بالهزيمة لكنه يراوغ للحصول على العفو والأمان

علق الدكتور شبلي تلحمي أستاذ العلاقات الدولية بكرسي السادات بجامعة ميريلاند، على اعتراف دونالد ترامب بالخسارة ضمنيًا أمام نظيره جو بايدن في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، في تدوينة كتبها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وقال "تلحمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، إن التدوينة الأخيرة لترامب تعتبر خطوة مهمة وتمثل اعترافًا بخسارته وفوز بايدن في الانتخابات: "في نفس الوقت وفي تغريدات متصلة يؤكد أن الانتخابات مزورة وأنه لم يتنازل عن شيء".

وأضاف: "ترامب في النهاية بات في أمر واضح لا يمكن تغييره وهي خسارته وفوز بايدن، ترامب فشل في كل حملاته القانونية في كل الولايات، بإجمالي 15 دعوى قانونية في مختلف الولايات حتى ولاية جورجيا التي تجري عد الأصوات حتى الآن لم يخرج ما يثبت أن اختلافًا حدث في النتائج".

وأشار "تلحمي" إلى أن 80% من استطلاعات الرأي الأمريكية تشير إلى أن ترامب خسر الانتخابات، وأن ما يقوم به لن يغير من النتائج شيئاً كاشفاً أنه واعتبارًا من الأسبوع المقبل سيبدأ ترامب يستمع عبارات تهنئة من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس للرئيس بايدن الفائز.

وتابع: "ترامب الآن أمام الواقع لكنه يرفض الاعتراف بالهزيمة لكون ذلك ليس جزء من شخصية ترامب ولا وعيه، حيث إنه بطبعه عندما يشعر بأمر يهدد شخصه يبدأ في المبالغة وهي طبيعته في الدفاع عن وضعه أمام الحقائق".

ووصف الانتخابات الأخيرة، بأنها الأكثر نجاحاً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مشدداً على أنه من المؤسف أن تصدر هذه التصريحات من ترامب حول تزوير الانتخاباتـ خاصة أن نسبة المشاركين في التصويت هي الأعلى منذ 100 عام، خاصة عبر التصويت المبكر بالبريد: "تصريحات ترامب حول التزوير عجيب ومثير لم نشهد مثله من قبل وربما الولايات المتحدة الآمريكية الآن منقسمة إلى أبعد حد وهذا واضح ولازال قائماً، حيث إن نحو 73 مليون شخص صوتوا لترامب، لكن الأهم أن هؤلاء المصوتين له لم يعتقدواً في تصويتهم أنه سيربح".

وشدد أستاذ العلاقات الدولية، على أن مماطلة ترامب حتى الآن تعود لكونه يرغب في الحصول على العفو والأمان هو وعائلته كونه يواجه قضايا ودعاوى ضده بعد نهاية فترته وهذا شيء يخيفه ويخيف أولاده.