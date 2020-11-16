"الإنتاج الحربي" تطبق "منظومة الثورة الصناعية الرابعة" بـ"مصنع 300"

قال المهندس طارق عزت، رئيس شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"، إن شركته، التي تضم 4 مصانع حربية، له السبق في بدء تفعيل منظومة الثورة الصناعية الرابعة على أحد خطوط الإنتاج بالشركة، بالتعاون مع مركز التميز العلمي، التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

وأجرت "الوطن"، أول جولة صحفية وإعلامية داخل "المصنع"، وأجرت حوارا خاصا مع اللواء مهندس طارق عزت، رئيس شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"، يُنشر في عدد "الوطن" الصادر صباح اليوم الإثنين.

يأتي ذلك بعدما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصنع خلال شهر فبراير الماضي.

بدأ "عزت" حديثه لـ"الوطن"، مستشهداً بالآية القرآنية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم"، ليطلعنا عن منشأ صناعي حربي ضخم وحديث، يُوصف ببساطة بأنه "فخر الصناعات العسكرية المصرية".

وأضاف رئيس "أبو زعبل للصناعات المتخصصة": "إيماناً من وزارة الإنتاج الحربي بضرورة مواكبة التقدم العلمي؛ فقد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات العالمية بهدف تطبيق منظومة الثورة الصناعية الرابعة بالدمج التكاملي بين عملية التصميم القائمة على النماذج الرقمية للمنتج، ومحاكاته مع الماكينة للخروج بالمنتج النهائي، بما يُعرف بـ"التوأمة الرقمية"، وتطبيق نظم الاتصالات الرقمية بما ييسر عمليات تبادل المعلومات، وتنظيم وتسريع عمليات الإمداد بالمواد الخام، وتخزينها، وتداولها".

وأوضح "عزت"، أن تطبيق منظومة الثورة الصناعية الرابعة، يوفر السلاسة والسرعة خلال مراحل الإنتاج، من أجل زيادة الطاقات الإنتاجية، مع تقليل التكلفة الفعلية للمنتجات بكافة مصانعها.

وتابع: "نظراً لامتلاك الشركة لعدد كبير من ماكينات التحكم الرقمي CNC عالية الدقة؛ قامت الشركة باستغلال فائض الطاقة الإنتاجية تحت مظلة وزارة الإنتاج الحربي، للعمل في المجال المدني بالتعاون مع بيت التجارة والأعمال المصري، وكيلاً عن شركة "هانسا فارما" الأمريكية، لتصنيع المسامير الطبية بعدما تم إقرارها من الناحية الهندسية والبيئية، وجاري التصديق عليها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

وتابع: "سنعمل مستقبلاً على تصنيع "الشرائح الطبية"، بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة".

وأشار إلى تعاون مصنعه مع شركة "حديد المصريين"، وبعض شركات الحديد والصلب لتلبية مطالبهم من قطع الغيار، وتم بالفعل توريد أول مجموعة من قطع الغيار في شهر أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك دعماً من مصنعه للقطاع المدني، إضافة للشق العسكري الذي يعمل المصنع على إنتاجه.