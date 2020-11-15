ريهام عبدالغفور: مقارنة "ربع قيراط" بفيلم أريد حلا شرف كبير لنا

أعربت ريهام عبدالغفور، عن سعادتها بما تردد عن شروع مجلس النواب، في إجراء تعديلات على بعض المواد القانوينة الخاصة بالأحوال الشخصية، نتيجة القضية التي تناولتها حكاية "ربع قيراط"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

وقالت ريهام عبد الغفور لـ"الوطن"، إن مقارنة قصة "ربع قيراط" بفيلم "أريد حلا"، شرف كبير لها، خاصة أن الفيلم قام به عدد كبير من العمالقة في الفن المصري.

"ربع قيراط"، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد علي رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبدالمنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".

وكانت الحكاية الأولى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، نادية رشاد، وحكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وأحمد صفوت، وطارق عبدالعزيز، وحكاية "أمل حياتي"، بطولة حنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، وحكاية "أمر شخصي"، من بطولة شيري عادل وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار عمر عبد الحليم، ويشارك في بطولة حكاية "أمر شخصي" ميدو عادل ونهال عنبر وإيهاب فهمي ونور إيهاب ومعتز هشام وجمال عبدالناصر، وهي من إنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وحكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش، إخراج أحمد حسن الذي قدم من قبل حكاية "أمل حياتي"، التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان، ويشارك في بطولة الحكاية الخامسة، "محمد علاء- جامايكا، ومحمد شاهين وأحمد عبدالله محمود، وزينب غريب، وشريف خير الله، وياسمين موافي"، وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.

آخر أعمال ريهام عبد الغفور كان مسلسل"زي الشمس"، وعُرض في رمضان 2019، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.