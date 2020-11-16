رئيس مجلس الشيوخ يشارك فى حفل تكريم رئيس المحكمة الدستورية العليا

شارك رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الأحد، فى حفل نظمته سفارة كازاخستان بالقاهرة، لتكريم رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعى، ونائبه المستشار عادل عمر شريف.

وأعرب عبد الرازق، عن سعادته للمشاركة فى هذا التكريم، وقال: نشهد مراسم تقلد رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه وساما رفيعا وهو وسام جمهورية كازاخستان الذى منحه الرئيس الكازاخى لهما.

وأضاف، هذا التكريم له أكثر من دلالة، حيث يعكس العلاقات المتميزة التى تربط البلدين، مؤكدا، أن كازاخستان دولة صديقة ذات تاريخ عريق.

ويؤكد التكريم أيضا، على عمق الروابط المشتركة والارتقاء بها على جميع الأصعدة القضائية والسياسية بما يحقق المصلحة المشتركة لهما.

وتابع عبد الرازق: كما يدل هذا التكريم على تطور العلاقات القضائية بين البلدين بما يخدم أغراض العدالة والحفاظ على سلامة البلدين، وهذا ما بلوره بروتوكول التعاون المشترك الذى وقعته المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمجلس الدستورى الكازاخى عام 2007.

حيث صدر مرسوم رسمى من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم-جومارت توقايف ينص على منح المستشار/ سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية، والمستشار/ عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، الميداليتين اليوبيليتين "25 عاما على دستور جمهورية كازاخستان" تقديرا لمساهمتهما فى تحقيق القيم الدستورية وتعزيز العلاقات بين كازاخستان ومصر فى المجال الدستورى.