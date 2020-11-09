سفارة كازاخستان بالقاهرة تكرم رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه

تنظم سفارة كازاخستان بالقاهرة، الأحد المقبل، احتفالية لمنح المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ميداليتين يوبيليتين، وذلك بمناسبة مرور "25 عاما على دستور جمهورية كازاخستان.

ومن المقرر أن يمنح سفير كازاخستان بالقاهرة "خيرات لاما شريف"، القاضيان الميداليتين، وسيكون الضيف الشرفى للاحتفالية، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري.