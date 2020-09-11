وصول 234 سائحا من كازاخستان إلى مطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة سكات إير القادمة من كازاخستان، وذلك بعد استئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الطائرة تحمل على متنها 234 سائحًا من كازاخستان، لزيارة المقاصد السياحة في مدينة شرم الشيخ ومن خليج العقبة السياحية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه فور وصول الطائرة جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة وصحة السائحين والعاملين بالمطار.

وأوضح المحافظ أنه جرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات الوصول لهم، فضلًا عن قيام فريق من العلاقات العامة بإدارة المطار باستقبال السائحين بالورود.