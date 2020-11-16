المهندس المصري صاحب أفضل بحث علمي في العالم: شرفت بلدي وانتظروا المزيد

تحدث الدكتور عبد النبى بيومى قابيل، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا، عن سعادته بحصوله على المركز الأول بقائمة أفضل 500 باحث في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه، طبقاً لقاعدة بيانات سيفال SciVal ، أحد منتجات الناشر الدولي إلسيفير والمعتمدة من منظمات التصنيف العالمية QS and THE.

وقال "قابيل" لـ"الوطن"، أنه شعر بسعادة كبيرة عقب علمه بحصولة على المركز الأول في البحث العلمي، مؤكدا أن عميد جامعته هو أول من هناه بالرتيب الذي حصل عليه، قبل أن بعلم الخبر من الإعلام.

وأضاف ابن محافظة الغربية، أن الجائزة قيمتها المعنوية كبيرة، وجاءت نتيجة مجهود وليست في يوم وليلة، حيث كان لديه سعى لتحقيقه وقد كان، "كان هدفي أرفع تصنيف كلية الهندسة جامعة طنطا بين الجامعات الأخرى، وأشرف بلدي وأخلي أهلي فخورين بيا، واستنوا المزيد مني".

قابيل: تقلدت العديد من المناصب.. والجوائز تزيديني همة وعزيمة

وأكد أنه حصل على جائزة جامعة طنطا التشجيعية عام 2013، وجائزة الجامعة للتميز فى الأداء الجامعى، وجائزة الجامعة التقديرية، وحصل على جائزة الدولة للتفوق، وتم تكريمه من الرئيس السيسى فى عيد العلم عام 2014، ثم جائزة الباحثين العرب بالأردن وتم تكريمه من رئيس وزراء الأردن السابق عام 2016، كما حصل عام 2019 على جائزة خليفة التربوية للاستاذ المتميز فى البحث العلمى على مستوى الوطن العربى والتى تُمنح لأستاذ واحد متميز فى البحث العلمى فى جميع التخصصات، وقام بتكريمه الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير مجلس شئون الرئاسة.

كما أشار إلى أنه شغل عدة مناصب بكلية الهندسة جامعة طنطا، حيث عمل رئيسا لقسم هندسة القوى الميكانيكية، ووكيل لكلية الهندسة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، ووكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث، واستشارى تقييم الأثر البيئى بوزارة البيئة، وعضوا بمجلس بحوث المياه والرى بأكاديمية البحث العلمي، ووكيل كلية الهندسة بالدراسات العليا لببحوث بجامعة الدلتا.