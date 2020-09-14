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"مدينة زويل": أصدرنا 1600 بحث علمي في 7 سنوات

كتب:

شريف سليمان
03:52 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
مدينة زويل

مدينة زويل

قال الدكتور أيمن الشبيني مدير المراكز البحثية بجامعة زويل، إن الجامعة مدينة بحثية علمية، تشتمل على 12 مركزًا بحثيًا، وبنيت على أساس علمي برؤية العالم المصري الراحل أحمد زويل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "cbc"، أن البحوث العلمية التي تجريها الجامعة، مرتبطة بمدخلات ومخرجات لكل بحث، وأن المدينة تحتوي على نظام شامل به جميع المدخلات التي تساعد الباحثين والعلماء على إخراج مخرجات علمية بجودة كبيرة.

وتابع، أن هذه المدخلات متمثلة في العقول المصرية والإمكانيات سواء موارد مادية أو بحثية، موضحًا: "وصلنا إلى 1600 بحث علمي نُشرت في مجلات علمية مرموقة خلال 7 سنوات، وهو ما كان له صدى واسع، وذلك نتيجة للدعم الذي حصلت عليه الجامعة منذ نشأتها".

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