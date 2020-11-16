الأقصر تعتمد خطة شاملة لمواجهة تداعيات السيول وتقلبات الطقس

استعدت محافظة الأقصر لمواجهة أخطار السيول والأمطار الغزيرة المحتملة، بتطهير المخرات الرئيسية والفرعية، ووضع خطة شاملة لحماية المحافظة طوال فصل الشتاء.

ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمراجعة الدورية لمخرات السيول في مناطق الطود والمدامود بالبر الشرقي للمدينة، والقرنة والضبعية والقبلي قامولا بالبر الغربي، ومخر سيل الرواجح بالقرنة ومخر سيل عزبة حبشي بالقبلي قامولا والضبعية، حاجر أرمنت بالمريس، ومخر سيل زرنيخ ومخر سيل الحميدات شرق باسنا ومخر سيل المحاميد قبلي ومخر سيل حاجر أبو غادر بأرمنت، وذلك بالتعاون مع وزارتي الري والزراعة وخبراء الصرف المغطى.

وكانت الأقصر قد شهدت وقوع سيول مفاجأة في سبتمبر الماضي 2020 بعزبة الدكر وقرية أبو دغار بجبل الرزيقات، بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، دون خسائر بشرية أو في الأثاث، إلا أن الأمر استوجب انتقال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمدينة، وجمعية الهلال الأحمر بالأقصر، لمكان السيل لتفقد الأوضاع، ولبيان وجود خسائر من عدمه، وتم تحويل مسار المياه على مخرات السيول المخصصة لها.

كما وجه محافظ الأقصر بتشكيل لجنة تضم مسئولي جميع المصالح والهيئات الحكومية المعنية بمواجهة الكوارث، بينها مديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والتموين، لتتابع عن قرب استعدادات المديريات من حيث توفر الرصيد الكافي من المواد الغذائية وتدبير المخزون الأساسي من السولار ، والقيام بحصر شامل للمخابز وإنتاجها ، مع توفير الخيام والبطاطين وإقامة معسكرات الإيواء بجوار أماكن السيول مع استغلال المدارس القريبة التي تقع بالقرب من مجرى السيول عند وقوع الكوارث لتكون بمثابة ملاجئ ومعسكرات للمضارين، وتقوم اللجنة بالمرور على مجارى السيول للتأكد من عدم إقامة أي مباني أو عشوائيات على مجرى السيل، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة لإزالتها فورًا حرصًا على سلامة المواطنين.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق المستمر مع مديرية الري لمواجهة مخاطر السيول، وهيئة الأرصاد الجوية في التنبؤ بحال الأمطار والسيول والتغيرات الجوية بصفة دورية والإبلاغ عنها بشكل فوري للاستفادة منها في وضع الخطط، والاستعداد المسبق للسيول وتفادي الآثار والخسائر الناجمة عنها.