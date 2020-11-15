الري: السيول في المناطق الصحراوية فقط.. وأمطار على الدلتا وشمال سيناء

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الأمطار أمر طبيعي في هذا الوقت من السنة وتحدث كل العام لذا لا يجب على المواطنون الشعور بالقلق، مؤكدا أن ما يحدث في محافظات الوجه البحري هي أمطار غزيرة وليست سيولا لأن الأخيرة تحدث فقط في المناطق الصحراوية.

وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الدولة صممت غرفة مركزية لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة تتواصل على مدار الساعة مع الغرف الفرعية في المحافظات وتضم الغرفة 300 شخص من بينها محافظين ونواب محافظين ويتم خلال التنبؤ بسقوط الأمطار قبل الأمر بـ5 أيام والتأكد من شدتها من خلال خرائط الرصد قبل 3 أيام.

وأوضح أن هناك تكامل بين وزارة الري والهيئة العامة للأرصاد مجموعة من المعلومات ويتم إبلاغ المحافظة المتوقع هبوط عليها أمطار شديد كما حدث منذ أسبوعين مع محافظة مطروح التي أعطت إجازة لمدة يومين لجميع المواطنين في المحافظة بعدما شهدت أقوى موجة مطرية منذ 36 سنة، لافتا إلى أن الدولة رصدت إنشاء سدود وبحيرات صناعية وتطوير بنية تحتية مجهزة لاستقبال الأمطار بقيمة 10 مليارات جنيه وسيكون هناك تطوير آخر بقيمة 1.7 مليار جنيه لإنشاء بحيرات صناعية في سيناء لخدمة المجتمعات البدوية من خلال الاستفادة بمياه الأمطار.

وألمح أن الوزارة تعمل على تقليل منسوب المياه في الترع عند استمرار الأمطار أكثر من يوم لمنع حدوث تكدس في المياه التي تحتاج إلى سريان سريع متوقعا وجود أمطار في شرق الدلتا وشمال سيناء.

يشار إلى أن محافظات الدقهلية شهدت سقوط بلكونة في الدور الأخير لأحد العقارات بعد موجة طقس سيئ شملت رياحا قوية وأمطارا غزيرة.