صور.. استمرار إنشاء السدود للحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر

تسابق أجهزة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من إنشاء السدود والبحيرات الصناعية في عدد من مدن المحافظة لمواجهة أخطار السيول المتوقعة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية.

وأعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية، اليوم الأحد، الاستمرار في إنشاء السدود والبحيرات الصناعية بمخرات مدينة القصير جنوب المحافظة، وسرعة الانتهاء من المشروعات بالأودية، طبقًا للجداول الزمنية لكل مشروع.

وتابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير الأعمال الإنشائية ببحيرة "ب3" الصناعية بمخر وادي النخيل، وسور بمخر وادى العمبجى، بطول 1800 متر، وحاجز مباني دبش يصل طوله إلى 720 مترًا تقريبًا.

من جانبه، وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، برفع درجة الاستعداد القصوى وتطهير المخرات باستمرار، والتنسيق مع الجهات المعنية وجاهزية الأفراد والمعدات، وتجهيز غرفة العمليات بالمدينة لمتابعة أي طارئ، والإبلاغ مباشرة لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية للبحيرة الصناعية " ب3" تصل الى 500 ألف متر مكعب.

وتشمل مشروعات الحماية من أخطار السيول برأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وإنشاء بحيرتين صناعيتين بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب.

ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أخطار السيول المتوقعة، واستعانت بخريطة التنبؤات الجوية لمواجهة الطقس السيئ، وتشكيل 12 مجموعة عمل لمواجهة السيول، بالإضافة إلى 35 نقطة طبية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية َومرفق هيئة اسعاف البحر الأحمر.