الذهب يرتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 833 جنيها

سجّلت أسعار الذهب بأسواق المال، اليوم، ارتفاعًا بقيمة جنيهين، وسجل عيار 24 نحو 952 جنيهًا، مقابل 950 جنيهًا أمس الأحد، فيما سجل عيار 21 حوالي 833 جنيهًا، أما عيار 18 فسجل 714 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6667 جنيهًا.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية لـ"الوطن"، ارتفاع أسعار الذهب إلى البورصات العالمية، موضحًا أنّ الذهب سلعة عالمية حساسة تتأثر بالأحداث العالمية.

وذكر أن الذهب ارتفع بسبب ضعف الدولار، مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجيستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لـ"كوفيد-19" في ظل تزايد الإصابات الجديدة بالفيروس، مما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية إلى 0.1% إلى 1878.54 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما لم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1876.40 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال صناع سياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي ، إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يهدد بإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وإن ثمة حاجة لمزيد من المساعدات الحكومية المركزة.

ونزل الذهب 4.6% في التعاملات الفورية يوم الإثنين، وهي أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس الماضي، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية "فايزر" أن لقاحها لـ"كوفيد-19" فعال بنسبة تفوق 90% حسب نتائج تجارب أولية، ما دعم الإقبال على المخاطرة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت أسعار الفضة 0.3% إلى 24.29 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 885.45 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2463.64 دولار.

وأشار "نجيب" إلى أن هذه المرحلة تشهد جني الأرباح للمضاربين بالبورصات العالمية، بعد طرح كميات كبيرة منه خلال اليومين الماضيين، متوقعًا ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة نتيجة عمليات شراء المضاربين وطرح كميات أقل في الأسواق.

يذكر أنّ أسعار الذهب تراجعت بشكل حاد خلال الفترة الماضية بعد إعلان شركة "فايزر" بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أنّ لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد على 90%، ما دفع أسواق الأسهم لصعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.