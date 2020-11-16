استقرار الدولار و15.57 جنيه الأقل سعرا للشراء

سجّل الدولار استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه في كل البنوك العاملة وشركات الصرافة بمصر، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه 5 قروش في البنوك وشركات الصرافة الأسبوع الماضي، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.70 جنيه مقابل 15.60 جنيه.

وجاءت بنوك 10 بنوك هي مصر، والأهلي المصري، والمصري الخليجي، وعودة، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني، في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر وذلك بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فيما باع بنك واحد هو "hsbc" الدولار بأقل سعر وذلك بـ15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني، و"hsbc".

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، وقطر الوطني.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء بـ18.48 جنيه، في بنك المصري العربي الدولي، فيما سجل سعر شراء الإسترليني استقرارًا عند 20.62 جنيه في بنك المصرف العربي الدولي.

من جهته، أرجع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، الاستقرار الحالي في أسعار الدولار إلى توافر المعرض وتراجع الطلب على حركة فتح الاعتماد المستندية في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة انخفاض الطلبات المتعلقة بواردات السلع من الصين أو عدد من الدول نتيجة زيادة حدة الركود فى السوق المحلي.

وتوقع رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، أنَّ تشهد أسعار الدولار مزيدًا من الاستقرارخلال الفترة المقبلة، نتيجة عودة طلبات المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

فيما قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحًا أنَّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.