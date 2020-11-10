أقل سعر في المصرف المتحد.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-11-2020

سجّل سعر الدولار الأمريكي، استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب تراجع أمس في البنوك وشركات الصرافة، ونرصد متوسط سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وفي مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر جاء بنك عودة بـ15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، أما البنوك الأخرى التي باعت بأقل سعر، هي: "مصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، والعقاري المصري العربي، والتجاري الدولي، وأبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، والاسكندرية، وفيصل الإسلامي، وhsbc، بـ15.70جنيه، مقابل 15.60 جنيه للشراء".

وخلال شهرين؛ قفز الجنيه المصري مقابل الدولار 27 قرشًا، ليباع الدولار بـ15.71 جنيه مقابل 15.98جنيه فى 13 أغسطس 2020 ووفقًا لموقع البنك المركزي.

وفسّر علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، سبب تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية، لأكثر من 27 قرشًا منذ شهرين، قائلًا إنّه بسبب زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وعوائد الصادرات.

وخلال يومين؛ تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل مفاجئ بقيمة 3 قروش، إذ يقول "الحريري"، إنّه بالنظر إلى كيفية تحديد سعر الصرف في البنوك فإنها تتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره، مضيفًا أنّ الدولار مثل أي سلعة في الأسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدي إلى زيادة سعره، والعكس صحيح.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.53 جنيه للشراء، و20.73 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجل نحو 20.52 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.