الكنيسة تطلق مسابقة دينية لطلاب ابتدائي: نعمق المنهج البحثي

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية لتلاميذ المرحلة الابتدائية من المسيحيين، وذلك للعام الدراسي 2020-2021.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن هذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى العام الدراسي الماضي.

وأضاف حليم، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يتبنى بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وهي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المسابقة يقودها مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والمسؤول عنه الدكتور محمود فؤاد بمتابعة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، بينما يتولى الدكتور عبد الله حنا الإشراف العام على المسابقة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قامت خلال الشهور الماضية بتكريم الطلاب الفائزين بالنسخة الأولى من المسابقة والتي شهدت مشاركة ما يزيد على 45 ألف طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة، إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

وأعرب البابا تواضروس الثاني، عن تقديره للدور الإيجابي الذي يقوم به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ونائبه الدكتور رضا حجازي في دعم تنمية مادة التربية الدينية لتزويد الطلاب بقدرٍ وافٍ من المعرفة الدينية الصحيحة والذي يترجمه بوضوح المسابقة البحثية وبنك المعرفة ومشروع تدريب 1000معلم دين مسيحي.

وتولت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منح الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة الجوائز المالية المرصودة لها، وتم إقامة احتفالية كبرى على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور البابا تواضروس الثاني لتكريم الطلاب الفائزين، حيث شدد وقتها البابا على أن الأسرة والمجتمع المحلي والكنيسة والمسجد هم المفتاح القوي لبناء أي وطن.